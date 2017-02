EU-Beziehungen zu Washington Europa sollte ein Zeichen der Geschlossenheit setzen

Elmar Brok im Gespräch mit Dieter Kassel

Der Europaabgeordnete Elmar Brok sieht in Washington angesichts verbreiteten Unwissens viel Erklärungsbedarf über die EU. (imago / ZUMA Press)

Der Europaabgeordnete Elmar Brok hat sich für mehr Geschlossenheit der Europäischen Union gegenüber der neuen US-Regierung ausgesprochen. Es sei wichtig, die Brüsseler Positionen in den USA besser zu erklären und dies nicht EU-Gegnern zu überlassen.

Die Amerikaner dürften nicht Gelegenheit bekommen, Europa auseinander zu dividieren, sagte der EU-Abgeordnete Elmar Brok (CDU) im Deutschlandradio Kultur. Um dies zu erreichen, müssten EU-Positionen in den USA für den Kongress, die Medien und für die Bevölkerung besser erklärt werden. Es müsse daran erinnert werden, dass die USA Geburtshelfer der europäischen Einigung waren. "Ich glaube, hier fehlt ein Mindestmaß an Verständnis", sagte Brok über die verbreitete Unkenntnis über die Europäische Union in den USA. "Herr Farage darf nicht derjenige sein, der Europa gegenüber Herrn Trump erklärt", sagte der Außenpolitiker über den britischen EU-Gegner und Brexit-Befürworter Nigel Farage, der den neuen US-Präsidenten gleich nach dessen Amtsantritt besucht hatte.

Einigkeit in der EU wichtig

Brok zeigte sich optimistisch, dass die EU in vielen Bereichen einig ist. "Ich habe beispielsweise den Eindruck, dass in der Entwicklung der Außen- und Sicherheitspolitik wir im letzten halben Jahr mehr erreicht haben als in den letzten 20 Jahren", sagte er. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die EU-Staaten stärker zusammen rücken müssen.

Keine Akkreditierung für Malloch

Für den Fall, dass der umstrittene Wirtschaftsprofessor Ted Malloch neuer US-Botschafter in Brüssel werden sollte, schlug Brok vor, ihm die Akkreditierung zu verweigern. "Ich glaube, wenn wir einen Botschafter benennen würden, der Präsident Trump persönlich beschimpft, der Amerika beschimpft, der würde in Amerika auch nicht akkreditiert", sagte Brok. Malloch hatte die EU in der Vergangenheit mit der Sowjetunion verglichen und sich dafür ausgesprochen, dass der Euroraum und die Union zerfallen sollten. Brok zeigte sich optimistisch, dass Malloch nicht US-Botschafter in Brüssel werde und bei der Anhörung im US-Senat durchfallen könnte.