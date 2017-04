Essener Bachchor Ein musikalisches Kraftwerk

Der Essener Bachchor (Roland Baege)

Auf eine über 120-jährige Tradition kann der Essener Bachchor zurückblicken. Der Chor ist damit nicht nur einer der ältesten Chöre Essens, sondern mit seinen über 100 aktiven Sängerinnen und Sängern auch einer der größten Oratorienchöre des Ruhrgebiets.

Neben den Werken Bachs werden aber auch die Schönbergs, Orffs und zahlreicher anderer Komponisten aufgeführt.

Als erster Chor in Deutschland trat der Essener Chor 2014 mit dem Requiem des Salzburger Hofkomponisten Luigi Gatti auf. Neben den orchestralen Werken liegt ein Schwerpunkt auf der Arbeit an Acapella-Stücken. Das, so betont Chorleiter Stephan Peller, bringt den Chor künstlerisch voran.

Sie können eine akustische Visitenkarte Ihres Vereins oder ihrer Gruppe abgeben, wie diesmal der Essener Bachchor. Mailen Sie uns an chor-der-woche@deutschlandradio.de, wenn Sie unser Chor der Woche sein wollen.