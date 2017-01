Erstmals eine Frau an der Spitze Maria Balshaw wird neue Chefin der britischen Tate-Museen

Millenium Bridge in London. Dahinter die Tate Gallery of Modern Art (kurz Tate Modern). Es ist das weltweit größte Museum für moderne Kunst. (imago)

Maria Balshaw wird neue Generaldirektorin der britischen Tate-Museen. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze einer der einflussreichsten Institutionen der Kunstwelt.

Balshaws Amtsvorgänger Nicholas Serota (70) hatte im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angekündigt. Er hatte das Amt seit 1988 inne.

We are thrilled to confirm that Maria Balshaw will be the new director of Tate! https://t.co/yxtN2sTrET pic.twitter.com/paLbxMMJqp — Tate (@Tate) 17. Januar 2017

Als Generaldirektorin übernimmt Balshaw eine der einflussreichsten Positionen der internationalen Kunstwelt. Die Tate ist eine Körperschaft, die vier Kunstmuseen betreibt: Die Tate Britain und die Tate Modern in London sowie zwei Ableger in Liverpool und in St. Ives. Balshaw erklärte in einer Stellungnahme, sie wolle den Ruf der Tate als künstlerisch risikofreudiges Haus weiterentwickeln.

Balshaw ist seit 2006 Direktorin der renommierten Whitworth Art Gallery, die zur Universität von Manchester gehört.

Programmtipp: Wir sprechen in der Sendung "Fazit" ab 23.05 Uhr mit Martin Roth über die Entscheidung für Maria Balshaw. Roth war von 2011 bis 2016 Direktor des Victoria and Albert Museums in London. Wegen des Brexit-Votums verließ er den Posten.