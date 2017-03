Ersan Mondtag Vom Studienabbrecher zum Nachwuchsregisseur des Jahres

Ersan Mondtag im Gespräch mit Susanne Führer

Der Regisseur Ersan Mondtag (dpa/ picture alliance/ Sören Stache)

Sein Regiestudium in München schmiss er nach zwei Jahren und gründete lieber seine eigene Theatergruppe: "Kapital Zwei Kolektif". Inzwischen ist der Regisseur Ersan Mondtag längst in den Stadttheatern angekommen, arbeitete in Frankfurt, Hamburg, München. Seine aktuelle Aufführung "Antigone und Ödipus" hatte kürzlich im Berliner Maxim Gorki-Theater Premiere.

Ersan Mondtag sagt von sich, dass die besten Stücke in einer Atmosphäre von "krasser Energie" entstünden. Er gilt als streitbarer, als eigensinniger Regisseur, der die Zuschauer polarisiert. Sein Stück "Tyrannis", eine Art Familien-Horror-Spiel, wurde im vergangenen Jahr als eine der zehn "bemerkenswertesten" Inszenierungen deutscher Sprache ausgewählt.

Beim Berliner Theatertreffen wurde es ebenso leidenschaftlich beklatscht wie ausgebuht. Der 30-jährige "Nachwuchsregisseur 2016" wurde als Ersan Aygün geboren. Den Künstlernamen Mondtag, die wörtliche Übersetzung seines türkischen Nachnamens, gab er sich schon mit 17.