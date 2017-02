Ernst von Weizsäcker Umweltschutz als Lebenswerk

Ernst Ulrich von Weizsäcker im Gespräch mit Susanne Führer

Der Wissenschaftler Ernst von Weizsäcker im Gespräch (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Wie lassen sich Ökologie und Ökonomie sinnvoll verbinden? Das beschäftigt Ernst Ulrich von Weizsäcker seit Jahrzehnten. Er gehört zu den Vordenkern der deutschen Umweltpolitik und hat zahlreiche Bücher über seine Kernforderung des nachhaltigen Wirtschaftens geschrieben.

Der 77-Jährige ist ein Sohn des berühmten Kernphysikers und Kulturphilosophen Carl Friedrich von Weizsäcker. Wie sein Vater studierte er Physik, habilitierte aber in seinem Lieblingsfach Biologie. Als Professor lehrte er an deutschen und amerikanischen Universitäten, er initiierte und leitete von 1991 bis 2000 das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, und er zog als langjähriges SPD-Mitglied 1998 in den Bundestag ein. Sieben Jahre machte er sich dort für den Umweltschutz stark. Für sein Lebenswerk bekam er 2008 den Deutschen Umweltpreis. Seit vielen Jahren gehört er zum Club of Rome, dessen Ko-Präsident er seit 2012 ist.

Was bedeutet ihm Umweltpolitik? Inwiefern hat der Lebensweg seines Vaters sein Verantwortungsbewusstsein mit geprägt? Wie einflussreich ist heute der Club of Rome? Darüber unterhält sich Susanne Führer mit Ernst Ulrich von Weizsäcker am 23. Februar "Im Gespräch" ab 9.05 Uhr.