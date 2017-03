Equal Pay Day "Vollzeit-Fetisch ist nicht mehr zeitgemäß"

Sonja Eismann im Gespräch mit Katrin Heise

Familienmanagement und Berufstätigkeit zu vereinen, stellt viele Familien vor ständige Herausforderungen. (imago/Westend61)

Es wäre ideal, wenn Männer und Frauen Teilzeit arbeiten könnten, sagt die Chefredakteurin des "Missy Magazine", Sonja Eismann. Nicht für alles, was mit den Kindern zu tun habe, sollten die Mütter zuständig sein.

Am 18. März ist "Equal Pay Day". An diesem Tag rechnen die Organisatoren den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen aus. Zurzeit liegt er bei rund 21 Prozent, was bedeutet, dass Frauen im Verdienstvergleich zu Männern 77 Tage im Jahr keinen Cent verdienen würden. Eine der Erklärungen für diese Lohnlücke ist, dass Frauen wegen der Kinderbetreuung häufiger Teilzeit arbeiten und es nicht immer zurück in den Vollzeitjob schaffen.

Ein Bewusststeinswandel muss her

Es müsse einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft geben, fordert die Mitbegründerin und Chefredakteurin des "Missy-Magazine", Sonja Eismann, im Deutschlandradio Kultur. Sie ist selbst gerade in Elternzeit und sagt, es dürfe nicht mehr so selbstverständlich sein, dass vor allem die Mütter für alles zuständig seien, was mit den Kindern zu tun habe. Es müsse klar sein, dass es beide Elternteile gleich betreffe. Eismann sagte, es wäre eigentlich ideal, wenn alle Teilzeit arbeiten könnten. "Dieser Vollzeit-Fetisch ist einfach nicht mehr zeitgemäß", sagte sie.

Für viele sei eine Vollzeitbeschäftigung nicht möglich. Außerdem sei es für viele Frauen und Männer auch nicht erstrebenswert, die ganze Zeit der Arbeit zu widmen und für den Rest des Lebens weniger Zeit zu haben. "Ich glaube, wir sollten eher dahin, dass Teilzeit etwas Selbstverständliches wird und das nicht nur die eine gute Rente bekommen, die immer Vollzeit gearbeitet haben", sagte Eismann.