Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim will eine Veranstaltung in Oberhausen für Stimmungmache zugunsten Präsident Erdogans nutzen. Eine klare Provokation für die CDU-Politikerin Serap Güler: Sie befürchtet Konflikte innerhalb der türkischen Community. Mehr

Ein durchwachsener Wettbewerb, aber ein klarer Favorit: So lautet das Fazit unseres Film-Redakteurs Patrick Wellinski über die Berlinale. Er setzt auf Aki Kaurismäkis Beitrag "The Other Side of Hope". Auch der chinesische Film "Have a nice day" könnte Chancen haben. Mehr