Kulturnachrichten

Samstag, 18. Februar 2017

Dortmunds Gefängnisbibliothek erhält Preis 2016 Gute Betreuung und "ansprechende Raumgestaltung" Die Bibliothek hinter den Gittern der JVA Dortmund ist als "Gefangenenbücherei des Jahres 2016" ausgezeichnet worden. Der Förderverein Gefangenenbüchereien hatte den Preis anlässlich seines zehnjährigen Bestehens erstmalig ausgeschrieben. Die Jury würdige besonders die vorbildliche und engagierte Arbeit der Büchereibediensteten in dem Dortmunder Gefängnis sowie die "sehr ansprechende Raumgestaltung". Auch die zahlreichen Kooperationen über die Mauern hinweg, etwa mit der Stadtbibliothek oder dem Literaturverein, lobte die Jury. Weitere Preise gingen an die Gefangenenbüchereien der Justizvollzugsanstalten in Celle, Hohenleben, Würzburg sowie die Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg. Insgesamt war der Preis mit 6000 Euro dotiert.

"Twin Peaks"-Star Warren Frost gestorben Jüngst hatte er seine Rolle in der Serie wieder aufgenommen "Matlock", "Seinfeld", "Twin Peaks": Der durch zahlreiche amerikanische TV-Serien bekannte Darsteller Warren Frost ist tot. Nach längerer Zeit der Krankheit sei der 91-Jährige gestern in seinem Zuhause in Vermont gestorben, teilte sein Sohn Mark Frost mit. Der Schauspieler habe seine Familie gelehrt, dass ein Leben, das dem Erzählen der richtigen Wahrheiten gewidmet sei, eine wirkliche Veränderung im Leben anderer schaffen könne, hieß es in einer Erklärung. Seit 1958 war Frost regelmäßig im US-Fernsehen aufgetreten, aber auch einem breiterem Theaterpublikum bekannt. Im Jahr 2000 beendete Frost seine Schauspielkarriere, war aber jüngst ans Set zurückgekehrt, um seine alte Rolle des Doktors Will Hayward für die Fortsetzung von "Twin Peaks" wieder aufzunehmen.

Schildkröte George kehrt auf Galápagos-Inseln zurück "Lonesome George" war der letzte Vertreter seiner Art Fast fünf Jahre nach seinem Tod ist "Lonesome George" (Einsamer George), die letzte Galápagos-Riesenschildkröte von der Insel Pinta, in seine Heimat zurückgekehrt. Der aufwendig präparierte Körper der legendären Riesenschildkröte traf an Bord einer Militärmaschine in Puerto Ayora, dem größten Ort der zu Ecuador gehörenden Inseln, ein. Ab dem 23. Februar soll "Lonesome George" im Galápagos Nationalpark ausgestellt werden. "Lonesome George" war 1972 auf der Insel Pinta entdeckt worden und im Juni 2012 gestorben. Er soll rund hundert Jahre alt geworden sein und war der letzte Vertreter der Unterart Chelonoidis abingdoni; alle Versuche, ihn mit Riesenschildkröten anderer Unterarten zu paaren, waren gescheitert. Nach seinem Tod wurde "Lonesome George" von Experten des New Yorker Naturkundemuseums ein Jahr lang präpariert. Seit 1979 gehören die Galápagos-Inseln dem Unesco-Weltnaturerbe an.

Fall Yücel: Merkel fordert "rechtsstaatliche Behandlung" Türkei ordnet "Welt"-Korrespondenten als "einheimischen Journalisten" ein Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt von der Türkei, im Ermittlungsverfahren gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel rechtsstaatliche Regeln einzuhalten. Bei einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz habe Merkel den Fall ausführlich angesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Sie hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Herr Yücel durch die deutsche Botschaft umfassend konsularisch betreut werden kann. Die Bundeskanzlerin drückte die Erwartung der Bundesregierung aus, dass Deniz Yücel eine faire und rechtsstaatliche Behandlung erfährt." Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde. Der 43-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.

Friedensfilmpreis der Berlinale geht an Film aus Chile Jury: Regisseurin bricht den "Pakt des Schweigens" Der Friedensfilmpreis bei der Berlinale geht an den chilenischen Dokumentarfilm "El Pacto de Adriana (Adrianas Pact)" von Lissette Orozco. Das teilte die Jury mit. Überreicht wird die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung morgen in Berlin. Lisette Orozco spüre in dem Film auf packende Weise der Rolle ihrer Tante Adriana in der Diktatur unter Pinochet nach und breche damit den "Pakt des Schweigens", so die Jury. Ihr Film habe eine klare Haltung, behaupte aber nicht, die Wahrheit zu kennen. Seine Spannung gewinne der Film auch aus den wachsenden Zweifeln an der geliebten Tante. Die Regisseurin gehe der Wahrheit auf den Grund und erliege dennoch nicht der Versuchung, vorschnell zu urteilen, heißt es weiter. Träger des Friedensfilmpreises sind die Heinrich-Böll-Stiftung, der Weltfriedensdienst und die Friedensinitiative Zehlendorf. Nach deren Angaben ist die Berlinale das einzige große Filmfestival weltweit, auf dem ein eigener Friedenspreis verliehen wird.

25 Millionen Euro aus Brandenburg für Sorben-Stiftung Sorben und Wenden als nationale Minderheiten geschützt Brandenburg hat die Stiftung für das sorbische Volk seit 2009 mit rund 25 Millionen Euro unterstützt. Das teilte das Kulturministerium im Potsdamer Landtag mit. Die Zuschüsse beruhen auf einem Finanzierungsabkommen zwischen dem Land Brandenburg und der Stiftung, Fördermitteln des Bildungsministeriums und einem einmaligen Zuschuss für den Ankauf eines Gebäudes für das Niedersorbische Gymnasium in Cottbus. Das 1952 als Sorbische Oberschule gegründete Internat ist mit rund 500 Schülern bundesweit das einzige, in dem auf Niedersorbisch unterrichtet wird. In der Lausitz leben nach Schätzungen rund 60 000 Sorben und Wenden, ihre Unterstützung ist in den Verfassungen Brandenburgs und Sachsens festgeschrieben. Sorben und Wenden kamen vor rund 1500 Jahren in das Gebiet zwischen Ostsee und Erzgebirge. In der Ober- und Niederlausitz konnte das slawische Volk seine Kultur und Sprache bewahren, als nationale Minderheit ist es in Deutschland geschützt. Im vergangenen Jahr erhielt die Sorben-Stiftung aus verschiedenen Töpfen 18,6 Millionen Euro. Eingesetzt werden die Mittel nach Angaben der Stiftung zur Finanzierung von neun Einrichtungen und Institutionen sowie für Projekte der Sprach- und Kulturförderung.

Berlinale geht heute in die Zielgerade Am Abend werden die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären verkündet. 18 Filme liefen im Wettbewerb des Festivals, darunter drei aus Deutschland. Bereits gestern wurde der schwul-lesbische Filmpreis Teddy-Award verliehen. Der Preis für den besten Film ging an "Una mujer fantastica" des chilenischen Regisseurs Sebastián Lelio. Morgen gehen die Internationalen Filmfestspiele mit dem Publikumstag zu Ende.

Niederländischer Kinderbuchautor Dick Bruna gestorben Schöpfer von "Miffy" wurde 89 Jahre alt Der niederländische Kinderbuchautor und Zeichner Dick Bruna, der als Schöpfer des weißen Kaninchenmädchens "Miffy" weltweit bekannt wurde, ist im Alter von 89 Jahren in Utrecht gestorben. Dies teilte der Verlag Brunas in Amsterdam mit. Bruna hatte insgesamt 124 Bücher illustriert. Am bekanntesten wurde "Miffy", die er 1955 unter dem niederländischen Namen "Nijntje" erfand. Die kleinen quadratischen Bücher über das mit wenigen einfachen Strichen gezeichnete Kaninchen wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. "Miffys" Abenteuer wurden auch verfilmt und kamen als Musical auf die Bühne. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte bezeichnete Bruna als "großen Menschen und großen Künstler", der nationales Kulturgut geschaffen habe.

Polanski plant Rückkehr in die USA Anwalt bemüht sich um Herausgabe alter Vereinbarung zu Straffreiheit Der polnisch-französische Filmregisseur Roman Polanski möchte nach Angaben seines Anwalts in die USA zurückzukehren, wo ihm bislang wegen eines vier Jahrzehnte alten Vorfalls die Verhaftung droht. Um die Rückkehr zu ermöglichen, solle auf eine alte Abmachung Polanskis mit der US-Justiz zurückgegriffen werden, die dem 83-Jährigen das Gefängnis erspare, sagte der Anwalt Harland Braun der Nachrichtenagentur AFP. Braun schrieb daher an den Richter Scott Gordon in Los Angeles, um die Herausgabe einer geheimen Abschrift der Einlassungen des damaligen Staatsanwalts zu erreichen. Polanski hatte 1977 im Alter von 43 Jahren Sex mit einer 13-Jährigen. Er bekannte sich als Teil einer Vereinbarung schuldig und saß zunächst 42 Tage in der Gefängnispsychiatrie in Chino, aus der er vereinbarungsgemäß entlassen wurde. Doch dann ließ der Richter Laurence Rittenband den Deal platzen und forderte eine 50-jährige Haftstrafe für den Regisseur. Polanski floh daraufhin vor der Urteilsverkündung nach Europa und kehrte seitdem nicht mehr in die USA zurück. Von der geheimen Abschrift erhofft sich Braun Aufklärung in dem Fall und Straffreiheit für seinen Mandanten.

Griechischer "Arte povera"-Künstler Kounellis ist tot Leichnam soll auf dem Kapitolshügel in Rom aufgebahrt werden Der griechische Künstler Jannis Kounellis ist in seiner Wahlheimat Italien gestorben. Sein Leichnam soll heute auf dem Kapitolshügel in Rom aufgebahrt werden, wie die italienische Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Kounellis war laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag in Rom gestorben. Er wurde 80 Jahre alt. Kounellis war bereits in den 50er Jahren nach Italien gezogen und galt als einer der wichtigsten Mitstreiter der "Arte povera". Der Maler und Objektkünstler, der mit Joseph Beuys befreundet war, ist für seine monumentalen Installationen bekannt. Aus "armen Materialien" hatte Kounellis provokante Werke geschaffen und sich vom jeweiligen Ausstellungsort inspirieren lassen. Aufsehen erregte er etwa in den 60er Jahren mit einer Aktion in Rom, für die er zwölf Pferde in einer Galerie anband.