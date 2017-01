Dokumentarfilm "The Happy Film" Wenn auf dem Weg zum Glück die Katastrophen lauern

Stefan Sagmeister im Gespräch mit Timo Grampes

Dokumentarfilmer Stefan Sagmeister hat sich auf die Suche nach dem Glück gemacht - in seinem "The Happy Film" (Deutschlandradio Kultur / Leila Knüppel)

Der Österreicher Stefan Sagmeister gehört zu den angesagtesten Grafikdesignern der Welt. Sein neuer Dokumentarfilm mit dem Titel "The Happy Film" wurde für ihn zur aufreibenden Suche nach dem Glück.

In dem Dokumentarfilm "The Happy Film", der diese Woche in die Kinos kommt, begibt sich der österreichische Grafikdesigner Stefan Sagmeister auf eine abwechslungsreiche Suche nach dem persönlichen Glück. Sehr systematisch ging er drei Methoden nach, um glücklicher zu werden: Meditation, kognitive Therapie und Psychopharmaka und begleitete seine Suche selbst über Jahre mit der Kamera.

"Sicher das schwerste Projekt, dass ich je gemacht habe"

"Die Filmerei hat so ziemlich jede Katastrophe mit sich gebracht, die ein Film so haben kann", sagt Sagmeister im Deutschlandradio Kultur. Besonders traurig war, dass sein Ko-Regisseur während der Dreharbeiten starb. "Dann gab es auch mildere Katastrophen." Zu den Grundschwierigkeiten habe gehört, dass er sich in seinem Können sehr überschätzt habe, sagt Sandschneider. Dann habe er in naiver Weise ein sehr großes Thema ausgewählt. Schwierig sei auch gewesen, dass er selbst Teil des Films gewesen sei. "Es war sicher das schwerste Projekt, dass ich je gemacht habe im Leben." Nun sei der Film bereits zehn Monate abgedreht und es gehe ihm wieder gut, sagt der Grafikdesigner.

Alle sieben Jahre ein Sabbatical

Der aus Bregenz stammende Sagmeister lebt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in New York. Bekannt wurde er mit dem Design von Albumcovern für die Rolling Stones, Lou Reed und die Talking Heads und gewann zahlreiche wichtige Designpreise. Alle sieben Jahre schließt er sein Studio für eine Auszeit. Die Idee zu "The Happy Film" entstand bei einem Sabbatical 2009.