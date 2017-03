Dokumentarfilm "Die letzten Männer von Aleppo" Die wahren Helden von Syrien

Regisseur Feras Fayyad im Gespräch mit Patrick Wellinski

Ein Mitglied der Hilfsorganisation Weißhelme birgt ein Kind aus den Trümmern. (dpa/picture-alliance/Uncredited)

Seit gut sechs Jahren ist Krieg in Syrien. Das Leid der Menschen dort kann die tägliche Berichterstattung kaum erfassen. Diese Lücke füllt der Dokumentarfilm "Die letzten Männer von Aleppo".

Am 16. März kommt der Dokumentarfilm "Die letzten Männer von Aleppo" in die deutschen Kinos. Er porträtiert die Arbeit der sogenannten Weißen Helme, der Einsatzkräfte, die in Syrien als erste zur Stelle sind, wenn es darum geht, nach Angriffen und Kämpfen Verletzte und Tote zu bergen.

Der Film stammt von dem aus Syrien geflohenen Regisseur Ferras Fayyad. Im Januar gewann er den Dokumentarfilmpreis beim Filmfestival in Sundance.