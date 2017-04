documenta-Auftakt in Athen Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Krise

Ein Werbeplakat für die öffentlichen Programme der documenta 14 beim Parko Eleftherias in Athen (picture alliance / dpa / Alexia Angelopoulou)

Athen und nicht Kassel: Die documenta 14 startet ausnahmsweise nicht in der hessischen Residenzstadt. Mit 160 Künstlern an 47 Orten wolle man in der griechischen Hauptstadt ein Zeichen der Solidarität setzen, erklärte ihr künstlerischer Leiter Adam Szymczyk.

Es wirkt wie eine Provokation: Die documenta 14 startet in Athen und nicht in Kassel. Heute wird die wohl wichtigste Kunstausstellung der Welt eröffnet. Für den künstlerischen Leiter Adam Szymczyk ist das ein Akt der Solidarität: raus aus dem Elfenbeinturm, rein in das Zentrum der Krise. Er hat der so oft vernommenen Parole, die Griechen sollen "ihre Hausaufgaben machen", das Motto " Von Athen lernen" entgegengesetzt. Dafür hat er viel Lob, aber noch mehr Kritik einstecken müssen.

Der künstlerische Leiter der documenta Adam Szymczyk (dpa / picture-alliance / Uwe Zucchi)

Vor allem die Stimmung in der Athener Kunstszene ist gespalten. Von Krisentourismus sprechen die einen, von feindlicher Übernahme und Bevormundung. Andere setzen großen Hoffnung in die documenta, wünschen sich einen kulturellen Aufschwung, vor allem für viele griechischen Institutionen, die seit der Finanzkrise ums Überleben kämpfen.

Je 100 Tage in Athen und Kassel

Was kann die Kunst in der Krise bewegen? Was sind die großen Themen, die die Künstler anpacken? Welche Diskussionen werden geführt? Bei vielen offenen Fragen ist aber eines jetzt schon klar: Die documenta 14 in Athen wird eine lebendige, offene Plattform. 160 Künstler werden die ganze Stadt bespielen, mit ihrem Sound, ihren Aktionen und Performances.

Alle fünf Jahre pilgern Hunderttausende zu einer der bedeutensten Ausstellungsreihen der Welt. In diesem Jahr könnte mit der Verdoppelung des documenta-Ortes - 100 Tage Athen und 100 Tage Kassel - die Millionen-Marke geknackt werden.

Programmtipps:

Deutschlandradio Kultur reist zur Eröffnung der documenta 14 und berichtet aus Athen.



Donnerstag, 6.4.

"Studio 9" ab 8:40 Uhr: Ausblick auf das documenta-Programm mit Claudia Wheeler aus Athen

Kompressor von 14.07-14.30 Uhr live nach der Pressekonferenz aus der Athener Konzerthalle Magaron.



Freitag, 7.4.

Fazit ab 23:05 Uhr - Eine Sondersendung aus dem EMST, dem Athener Nationalen Museum für zeitgenössische Kunst.

Wir sind im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren der documenta 14. Außerdem hören wir uns in der Athener Kulturszene um - und spüren dem "Sound" der documenta nach.

(hum)