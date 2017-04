documenta-Auftakt in Athen Musik, Performance und viel Politik

Moderation: Vladimir Balzer

Der künstlerische Leiter Adam Szymczyk bei der Pressekonferenz im Theater Megaron in Athen (imago / Hartenfelser)

Die documenta nimmt in ihrer 14. Ausgabe ihren Anfang in Athen. Musik wird dieses Mal eine große Rolle spielen und performative Kunst. Was Sie noch erwartet, hören Sie hier: Vladimir Balzer berichtet von der Pressekonferenz aus der Konzerthalle Megaron.

Hunderte Journalisten waren zur großen Eröffnungspressekonferenz ins Megaron nach Athen gekommen. Hier in der Konzerthalle gaben die Macher einen Ausblick auf das, was uns bei der documenta 14 erwarten wird. Unser Kollege Vladimir Balzer war dabei.

Nach langer Renovierung endlich wieder offen: Das Museum für zeitgenössische Kunst EMST in Athen. Von hier senden wir unsere Fazit-Sondersendung am Freitag, den 7. April. (Deutschlandradio / Britta Bürger)

Kuratorin Monika Szewczyk in Athen (Deutschlandradio / Britta Bürger)



Der Künstler Daniel Knorr in Athen, im Interview mit Vladimir Balzer. (Deutschlandradio / Britta Bürger)

... und so arbeitet Daniel Knorr: Blick auf seine Materialien. (Deutschlandradio / Britta Bürger)

Dass die documenta in diesem Jahr auch in Athen stattfindet, erhält nicht überall Beifall. Poka-Yio und Nayia Yiakoumáki sind die Direktoren der documenta-kritischen Athens Biennale. (Deutschlandradio / Britta Bürger)

Das Motto der Athens Biennale: "Waiting for the Barbarians" (Deutschlandradio / Vladimir Balzer)

Für Sie in Athen: Die vier Redakteure Susanne Burkhardt, Vladimir Balzer, Britta Bürger und Claudia Wheeler. (Deutschlandradio / Vladimir Balzer)

(inh)

Programmtipps

Freitag 7.4.

Studio 9 ab 5:07 Uhr: Interview mit der griechischen Kulturministerin Lydía Koniórdou

Fazit ab 23:05 Uhr - Eine Sondersendung aus dem EMST, dem Athener Nationalen Museum für zeitgenössische Kunst.

Wir sind im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren der documenta 14. Außerdem hören wir uns in der Athener Kulturszene um - und spüren dem "Sound" der documenta nach.