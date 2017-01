Dirigent Hans-Peter Kirchberg "Jeder ist bei uns Solist"

Hans-Peter Kirchberg im Gespräch mit Matthias Hanselmann

Der Dirigent der Neuköllner Oper Hans-Peter Kirchberg unterrichtet Musical, tritt als Pianist auf und hat auch den Berliner Opernpreis ins Leben gerufen. (picture-alliance/ dpa / Hermann Wöstmann)

Er war Assistent von Leonard Bernstein, hat mit Rostropowitsch zusammen gearbeitet und ist seit vielen Jahren musikalischer Leiter der Neuköllner Oper in Berlin: Der Dirigent Hans-Peter Kirchberg. Uns erzählt er unter anderem, warum auch die 100. Premiere noch aufregend ist.

Der Dirigent Hans-Peter Kirchberg hat unzählige erfolgreiche und hochgelobte Produktionen auf die Beine gestellt. Nebenbei hat er den Berliner Opernpreis ins Leben gerufen, unterrichtet Musical an der Berliner UdK und tritt als Pianist im Duo mit einem Kontrabassisten auf.

Beinahe wäre er als Junge dem Thomanerchor beigetreten, aber dann war sein Klavierspiel einfach so außergewöhnlich gut, dass er das Singen dem Instrument geopfert hat. Im Musikstudium in Dresden spezialisierte er sich aufs Dirigieren und ärgerte sich über Pflichtfächer wie Marxismus/Leninismus. Den ersten Schritt aus Ostdeutschland heraus ermöglichte ihm kein geringerer als Leonard Bernstein, dessen Assistent er beim Schleswig-Holstein Festival sein durfte.

Warum die DDR ihm verboten hat, an Wettbewerben im nicht-sozialistischen Ausland teilzunehmen, was die Neuköllner Oper so einmalig macht und weshalb auch die 100. Premiere noch ein aufregendes Ereignis ist - das möchte Matthias Hanselmann in der Sendung "Im Gespräch" von Hans-Peter Kirchberg erfahren, am 13. Januar ab 9:07 Uhr im Deutschlandradio Kultur.