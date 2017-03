Digitales Zeitalter Was wäre Kunst ohne Papier?

Lothar Müller im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Zeichnen, kritzeln, notieren: Papier scheint unverzichtbar für kreatives Schaffen. Kann man es digital ersetzen? Kunst werde es weiter geben, meint der Literaturkritiker Lothar Müller. Doch sie werde sich auf jeden Fall verändern.

Viele Künstler wie etwa Dürer hätten ein intensives Verhältnis zum Papier gehabt, sagt Lothar Müller, der selbst das Buch "Weiße Magie. Die Epoche des Papiers" geschrieben hat. Unverzichtbar für die Kunst sei es aber nicht gewesen. Denn es habe immer auch andere "Trägermedien" wie Leinwand oder Bronze gegeben. Allerdings habe Papier die grafischen Künste befördert. In der Moderne seien all seine Eigenschaften genutzt worden - auch seine Zerreißbarkeit und Zerschneidbarkeit.

Papier als Bündnispartner anderer Medien

Von jeher sei Papier auch ein "Bündnispartner" anderer Medien gewesen, so der Redakteur der Süddeutschen Zeitung: "Die Druckerpresse brauchte das Papier, aber kam auch mit Pergament zurecht. Das Papier war dann eher das Medium der Verbilligung, dass man auch größere Massen damit erreichen konnte - und es war ein Medium, das sich unglaublich aufgefächert hat." Allein das Zeitungspapier sei ein "ganzer Kosmos für sich selber".

Müller sieht im Digitalen heute "Nachbarschaften, Verwandtschaftsbeziehungen" zum Papier. So kämen in die modernen Technologien wieder "Elemente von Schriftrolle" herein - "da entwickeln sich Mischverhältnisse". Sollte es künftig kein Papier mehr geben, werde sich Kunst natürlich verändern: "Eine der wichtigen Funktionen des Papiers war ja nicht nur als Ausdrucksmedium der Künstler, sondern auch als Speichermedium, das auch langfristige Überlieferung erlaubt."

