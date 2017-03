Die Theaterärztin empfiehlt Richard III. am Hamburger Thalia-Theater

Von Angela von Elling

Lisa Hagemeister als Lady Anne und Jörg Pohl als Richard III. am 27.10.2016 in Shakespeares "Richard III" am Hamburger Thalia-Theater (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Neue Reihe im Deutschlandradio Kultur: "Der Theaterarzt empfiehlt". Denn in fast jeder Theatervorstellung sitzt ein Arzt/eine Ärztin für medizinische Notfälle. Wir fragen diese nach Stücken, die ihnen besonders gefallen haben. Heute: Angela von Elling.

Nur wenige wissen, dass in fast jeder Vorstellung ein Theaterarzt – oder eine Theaterärztin - sitzt. Theaterärzte, das sind Menschen, die neben ihrem Beruf in einer Praxis oder Klinik regelmäßig ins Theater gehen – und zur Stelle sind, wenn ein Zuschauer mal schwächelt oder ein Darsteller in echte Ohnmacht fällt.

Manche Inszenierungen sehen sie wieder und wieder. Fragen wir sie also mal, welche Vorstellung ihnen am besten gefällt.

Den Anfang macht Angela von Elling. Neben ihren Einsätzen als Theaterärztin ist sie Leitende Oberärztin für Innere Medizin am Klinikum Stephansplatz in Hamburg. Sie empfiehlt Shakespeare: "Richard III" – in der Inszenierung von Antú Romero Nunes.