Die Soziologin Dagmar Schultz Pionierin der deutschen Frauenbewegung

Dagmar Schultz in einem Studio von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio / Matthias Horn)

Empfängnisverhütung, die Möglichkeit der Abtreibung, die Behandlung durch eine Frauenärztin: In den 60er-Jahren war das in Deutschland noch undenkbar. Die Soziologin Dagmar Schultz gehörte zu den feministischen Aktivistinnen, die in den 70er-Jahren zahlreiche Rechte für Frauen mühsam erkämpften.

Geprägt durch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung kehrte sie nach einem zehnjährigen Aufenthalt in den USA 1973 zurück in ihre Heimatstadt Berlin. Schon ein Jahr später gründete sie zusammen mit anderen Frauen das erste Frauengesundheitszentrum und den ersten Verlag, in dem ausschließlich Frauen publizierten. Später wurde daraus der Orlanda Frauenverlag, den Schultz über 20 Jahre lang leitete.

Als Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik begleitete sie die Themen der Frauenbewegung auch wissenschaftlich. 2011 ehrte die Freie Universität Berlin ihr Lebenswerk mit dem Margherita-von-Brentano-Preis. Ein Jahr später verwirklichte sie einen Lebenstraum, indem sie einen Dokumentarfilm über die Berliner Jahre der amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde machte, der 2012 auf der Berlinale lief.

Warum ist die schwarze Amerikanerin Audre Lorde ein Vorbild für sie? Was hat es für sie bedeutet, im Nachkriegs-Berlin ohne Vater in einem Frauenhaushalt aufzuwachsen? Was verbindet sie mit ihrem Credo: "Feminismus muss allen gerecht werden – nicht nur den weißen Frauen?" Das möchte Susanne Führer von Dagmar Schultz "Im Gespräch" am 1. Februar von 9.05 bis 10.00 Uhr wissen.