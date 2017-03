Die Bibel im Koran Wie Christen den Koran verstehen können

Moderation: Anne Françoise Weber

Für nichtmuslimische Leser ist die Koranlektüre oft beschwerlich. Ein neues Buch will hier eine Brücke bauen zwischen den Religionen. (DPA/Herbert Neubauer /apa)

Nichtmuslimische Leser tun sich mit der Lektüre des Koran oft schwer. Mit seinem neuen Buch schlägt der Theologe Karl-Josef Kuschel eine Brücke zum besseren Verständnis zwischen den Religionen.

Nichtmuslimischen Lesern gilt der Koran oft als unverständlich, weil seine Suren selten Geschichten linear erzählen, sondern zahlreiche Sprünge und Anspielungen enthalten, die vieles vorauszusetzen scheinen. Auch Christen, die um einen echten interreligiösen Austausch bemüht sind, bleibt dieser zentrale Text häufig verschlossen. Der katholische Theologe Karl-Josef Kuschel wendet sich mit seinem Buch "Die Bibel im Koran. Grundlagen für das interreligiöse Gespräch" besonders an dialogwillige Nichtexperten und versucht, ein besseres Verständnis des Koran zu ermöglichen, indem er neueste Forschungsergebnisse zu diesem spätantiken Text mit Einblicken in islamische Theologie verbindet.

Karl-Josef Kuschel: Die Bibel im Koran (Patmos-Verlag)Wie sehr es ihm bei aller Textarbeit um das gegenwärtige Brückenbauen zwischen realen Menschen geht, zeigt Kuschel mit der ausführlichen Wiedergabe einer Begegnung zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dem ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass die Geistlichen das Gemeinsame zwischen den Religionen viel zu oft verschweigen. Gegen diese "verweigerte Aufklärung" tritt Kuschel an und stellt biblische und koranische Erzählungen von Adam, Noah, Joseph und Jesus nebeneinander. Dabei zeigt er nicht nur textliche, sondern auch zahlreiche theologische Parallelen auf, ohne die Unterschiede kleinzureden.



Eine Leseprobe

"Ein Blick in die Geschichte zeigt denn auch, dass man die Heiligen Schriften jahrhundertelang nicht miteinander, sondern gegeneinander gelesen hat. Mit Selbstprofilierungsinteressen auf Kosten der je Anderen, mit Übertrumpfungsgelüsten und -strategien: Du glaubst an Deine Religion, ich an die wahre. Das darf man weder verharmlosen noch gar ignorieren. Die Dämonen der Vergangenheit leben noch. Immer noch werden die Heiligen Schriften und die normativen Traditionen so ausgelegt, dass man die Welt spaltet in die eine wahre Religion und die vielen irrigen, falschen Religionen. Exklusivitätsanspruch ist eine Konstante auf allen Seiten." (S.58)

Karl-Josef Kuschel: Die Bibel im Koran. Grundlagen für das interreligiöse Gespräch

Patmos-Verlag

666 Seiten, 49 Euro.