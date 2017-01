Auf der Ostsee-Insel Usedom bekam die AfD im September jede dritte Landtagswahl-Stimme - so viele wie in keinem anderen Wahlkreis. Es folgte eine Debatte über Fremdenfeindlichkeit der Tourismus-Insel. Manche meinen, das Wahlergebnis habe andere Gründe. Mehr

In Deutschland begann es mit einer toten Wildente und verendeten Wasservögeln: Inzwischen grassiert die Geflügelpest auch in den Ställen der Geflügelzüchter. Johannes Kulms hat betroffene Landwirte in Schleswig-Holstein getroffen.Mehr