Diabolische Offenbarung Gespräch mit dem Teufel / Die biblische Apokalypse

Von Leszek Kolakowski / Nach der Offenbarung des Johannes

Albrecht Dürers Holzschnitt "Die apokalyptischen Reiter" (Wallraf-Richartz_Museum)

Mit dem Teufel im Gespräch und der Apokalypse vor Augen - zwei Produktionen aus den Archiven des RIAS mit Hörspielregisseur Ulrich Gerhardt.

Gespräch mit dem Teufel

Von Leszek Kolakowski

"In den Köpfen hockt er! Und in den Bäuchen! Im Magen, und in den Schamteilen!" Der Satan ist überall. Darum kann ein Teufel nur mit einem Gegenteufel, die Sünde nur mit anderer Sünde ausgetrieben werden.

Übersetzung und Bearbeitung: Janusz von Pilecki

Regie: Ulrich Gerhardt

Produktion: RIAS Berlin 1969

Mit: Hans-Dieter Zeidler

Länge: 44'02

(Wdh. v. 08.03.1969)





Die biblische Apokalypse

Nach der Offenbarung des Johannes



Auf den letzten Seiten des Neuen Testaments steht jene düstere Vision des Johannes: Die Auslöschung großer Erdteile und die Wiederkunft Jesu Christi.

Bearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt

Mit: Christa Rossenbach, Joachim Nottke, Käthe Kamossa

Ton: Rainer Czekalski

Produktion: RIAS Berlin 1969

Länge: 22'05

(Wdh. aus dem Jahr 1970)



Anschließend:

Auszüge aus einem Studiogespräch mit dem französischen Dramatiker und Regisseur Valère Novarina

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017

Länge: 19'57



Leszek Kolakowski, geboren 1927 in Radom, zählt zu den wichtigsten europäischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. 1968 erschien sein Buch "Gespräche mit dem Teufel: acht Diskurse über das Böse und zwei Stücke". Kolakowski starb 2009 in Oxford.

Ulrich Gerhardt, 1934 in Berlin geboren. Seit den 1960ern Regiearbeiten für RIAS Berlin, von 1970-1980 dort Leiter der Abteilung Wortproduktion, danach Hörspielleiter beim SFB. Heute als freier Regisseur tätig.