Der Tag mit Sabine Adler "Unklar, ob Erdogan sein Ziel erreicht"

Moderation: Anke Schaefer

Zwei Männer mit Mission - nur welcher? US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan. (dpa/imago)

Viele offene Fragen sieht Deutschlandradio-Chefreporterin Sabine Adler im Zusammenhang mit dem weiteren Verhalten der USA gegenüber Syrien und Russland. Auch das Ergebnis des Referendums in der Türkei am Wochenende ist für sie offen: "Das wird richtig spannend werden." Weitere Themen: die Proteste in Ungarn und die documenta in Athen.

Nach dem US-Angriff auf einen syrischen Militärstützpunkt sei ein "Aufatmen um die Welt" gegangen, sagt Sabine Adler, Leiterin des Reporterpools des Deutschlandradios.

"Selbst in Deutschland, in Europa war man nicht zuerst erbost darüber, dass das sozusagen ein ungesetzlicher Schlag war, also ohne UNO und ohne das eigene Parlament in den USA, sondern eben tatsächlich eine spontane, wie es schien, Vergeltung."

Was will Trump?

Eine längerfristige Strategie von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland und Syrien lässt sich Adler zufolge aus dem Militärschlag jedoch nicht ableiten. "Wir wissen nicht, ob er [Trump] tatsächlich eine Strategie hat. Will er sich jetzt einmischen in Syrien oder, wie McMaster das sagte: Es ging gar nicht darum, die Kapazitäten zu vernichten für Giftschläge, sondern es ging um einen Warnschuss."

Insofern sei eine militärische Eskalation zwischen Russland und den USA denkbar, falls Putin dabei bleibe, eine militärische Antwort auf den US-Militärschlag zu geben, so unsere Reporterin. "Es könnte aber auch so sein, dass er genau diese Gefahr einer Eskalation sieht, die ihn abhält, tatsächlich jetzt noch mal militärisch zu reagieren."

Sabine Adler, Leiterin des Deutschlandradio-Reporterpools (Deutschlandradio / Cornelia Sachse)

Offener Ausgang des Referendums in der Türkei

Für das Verfassungsreferendum in der Türkei am Wochenende rechnet Adler mit einem knappen Ausgang. "Das ist also überhaupt nicht ausgemacht, dass Erdogan das erreicht, was er zum Beispiel bei seiner Präsidentschaftswahl geschafft hat, also mit einer recht klaren Mehrheit sofort zu gewinnen, oder auch bei Parlamentswahlen die AKP in eine absolute Mehrheit zu führen, sogar bis an die Grenze einer Zwei-Drittel-Mehrheit", betonte sie. "So klar geht das am Sonntag überhaupt nicht aus, und das wird richtig spannend werden."