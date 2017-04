Christoph Schwennicke im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Der Luftangriff der USA auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt war laut Präsident Trump eine Vergeltungsmaßnahme für den mutmaßlichen Giftgasangriff der Assad-Regierung. Diese erste direkte Intervention der USA in das syrische Kriegsgeschehen könnte noch weitreichende Folgen haben, meint der Journalist Christoph Schwennicke.

Die US-Regierung vollzieht offenbar eine Kehrtwende in ihrer Syrienpolitik. Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff der Regierung Assad gab es einen Luftangriff auf eine Luftwaffenbasis in dem Bürgerkriegsland. Welche Strategie hinter diesem Angriff steht - darüber gibt es unterschiedliche Einschätzungen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Bombadierung als Vegeltungsmaßnahme für den Giftgasangriff.

Die syrische Regierung nannte den Angriff unverantwortlich. Die USA seien einer "falschen Propagandakampagne" aufgesessen, teilte das Präsidialamt mit. Mit diesem Begriff bezeichnet die syrische Regierung die Vorwürfe, sie habe Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen soll nach Angaben von Diplomaten noch heute über den US-Luftangriff beraten.

Der Journalist Christoph Schwennicke befürchtet weitreichende Folgen dieser Entwicklung:

"Man kann sich die Frage stellen, ob der Giftgasangriff und der Vergeltungsschlag so etwas ist wie der Sarajevo-Incident, als es zum Ersten Weltkrieg kam."

.@POTUS Trump: I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in #Syria. pic.twitter.com/paNi8yePP3