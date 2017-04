Der Tag mit Christian Demand "Sämtliche Dercon-Klischees bemüht"

Moderation: Anke Schaefer

Kunsthistoriker und Kulturphilosoph Christian Demand (Deutschlandradio Kultur / Stefan Ruwoldt)

Die Volksbühne unter Chris Dercon könnte eine spannende Angelegenheit werden, meint Christian Demand und widerspricht der Kritik Klaus Wowereits. Außerdem Thema mit dem "Merkur"-Herausgeber: Hohe Steuern gleich mehr Gerechtigkeit? Und der unglaubliche Rausschmiss des United-Airlines-Passagiers.

Es sei "abenteuerlich, die Resultate einer Arbeit, die noch gar nicht angefangen hat, zu beurteilen", hält der Publizist Christian Demand Berlins Ex-Bürgermeister Wowereit entgegen. Dieser hatte gegenüber der FAZ geäußert, die Wahl Chris Dercons zum Intendanten der Berliner Volksbühne sei falsch.

Dercon in München: "Eine segensreiche Zeit"

"Es ist auch nicht gesagt, dass das ein großer Erfolg werden wird", sagt Demand im Deutschlandradio Kultur. "Aber es könnte eine ganz, ganz spannende Angelegenheit werden", verteidigt der Publizist den belgischen Kulturmanager, der zur kommenden Spielzeit sein Volksbühnen-Amt antreten wird. Er spreche insofern aus Erfahrung, als er selbst mal "ein großer Dercon-Skeptiker" gewesen sein.

Als Dercon 2003 ans Münchner Haus der Kunst gekommen sei, hätte es im Grunde den gleichen Aufschrei gegeben wie jetzt in Berlin, erinnert sich Demand. "Weniger dass er von Kunst nichts verstünden oder nicht aus dem Metier kommt, sondern - Eventbude. Also da kommt jetzt nur noch ein Lifestyle- und Diskursding nach dem anderen rein, ein Erhitzungsbad für den Kunstbetrieb et cetera. Es wurden also sämtliche Klischees bemüht".

Schon vor seinem Amtsantritt hochumstritten: der künftige Volksbühnen-Intendant Chris Dercon (picture alliance/dpa/Foto: Rainer Jensen)

Tatsächlich habe Dercon allerdings in München "einiges losgemacht", räumt Demand ein. "Selbst ich, der am Anfang gesagt hat: Um Gottes Willen, was kommt uns da jetzt ins Haus, musste nachher sagen: Das war eine segensreiche Zeit."

"Ein argumentatives Patt"

Kritikern, die unter Dercon ein Ausbluten des Sprechtheaters an der Volksbühne befürchten, entgegnet der Merkur-Herausgeber: "Vieles von dem, was auch unter Castorf und mit Castorf gemacht wurde, wurde von Leuten, die sich als Gralshüter des Sprechtheaters verstanden haben, als Affront empfunden. Und ich würde mal sagen: Das ist doch zumindest ein argumentatives Patt, auf das wir da zusteuern."