Der Lebensstil des Gottessohnes War Jesus liberal?

Von Pfarrer i.R. Michael Broch, Leonberg

Jesus in der Darstellung von Raffaels "Transfiguration" (ca. 1520) (imago stock&people)

Jesu Liberalität bestand in gelebter Barmherzigkeit insbesondere gegenüber jenen, die von der Gemeinschaft ausgeschlossen sind. Dieser Kern der christlichen Lehre drohe aus dem Blick zu geraten - gerade auch unter Hardlinern in den Kirchen selbst, meint Pfarrer Michael Broch. Er sieht das als Irrweg.

"War Jesus liberal?" Diese Frage zielt natürlich nicht auf eine politische Gesinnung. "War Jesus liberal", so hat der Bibeltheologe Ernst Käsemann vor 50 Jahren gefragt. Ich greife das gerne wieder auf und teile seine Feststellung: "Liberal war Jesus anders als alle anderen".

Das lässt sich leicht nachweisen, wenn ich in den Evangelien nachschaue, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, gerade mit denen, die bei den "Anderen" keine Chance hatten. Kinder zum Beispiel stehen damals im Abseits, am Rande der Gesellschaft. Jesus versammelt Kinder um sich. Er segnet sie und erinnert die Erwachsenen daran, was sie von Kindern lernen können. Frauen haben in der damaligen Männer-Gesellschaft nichts zu melden. Frauen begleiten Jesus und erleben ihn als einen besonderen Mann: kraftvoll, aber auch einfühlsam, liebevoll, zärtlich. Kranke gelten seinerzeit als von Gott gestrafte Menschen. Sie sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Jesus heilt Kranke und verändert so ihr Leben. Es hat wieder Sinn und Zukunft. Arme sind nach Meinung der Reichen selber schuld an ihrem Schicksal. Jesus hat eine Vorliebe für Arme. An sie hat er immer wieder Brot ausgeteilt. Und die Seinen fordert er bis heute auf: "Gebt ihr ihnen zu essen!" (Lukas 9,13)

Jesus zeigt den Menschen ein Leben, nach dem sie sich sehnen

Jesus zeigt den Menschen Umrisse eines ganz anderen Lebens, eines Lebens, nach dem sie sich zutiefst sehnen. Er lässt sie wissen und spüren, dass Gott ihnen gut will, dass er sie liebt, vorbehaltlos liebt: Wer schuldig wurde, dem hat Jesus verziehen. Wer am Boden war, dem hat er Mut gemacht, wieder aufrecht zu gehen. Wer abgeschrieben war, dem hat er seine Würde zurückgegeben. Wer gescheitert war, dem hat Jesus neue Lebensperspektiven eröffnet.

"Warum hat Gott so viele Häuser und wir haben keines?". Das fragt ein kleines Mädchen Schwester Hanna in der ARD-Erfolgsserie "Um Himmels willen". Sie ist mit ihrer Mutter und ihrem Geschwisterchen ständig unterwegs, weil sie keine Wohnung, kein Zuhause haben. Im Film wendet sich natürlich alles zum Guten. Doch mir geht die Frage des kleinen Mädchens nicht aus dem Kopf. So könnten Unzählige bei uns und in den Armenhäusern der Welt fragen: "Warum hat Gott so viele Häuser und wir haben keines?" Diese Frage rührt an mein christliches Selbstverständnis.

In 2000 Jahren Kirchengeschichte haben Christen unzählige Häuser für Gott gebaut, kleine und große Kirchen – zur Ehre Gottes und um miteinander Gottesdienst zu feiern. Aus tiefem Glauben und mit künstlerischer Fantasie sind wahre Meisterleistungen entstanden. Romanische, gotische, barocke und moderne Baustile zeugen davon. So manche Kathedrale und Klosteranlage gehört zum Weltkulturerbe der Menschheit. Etwa die Zisterzienserabtei im schwäbischen Maulbronn. Oder die Klosterinsel Reichenau im Bodensee, auch "Wiege der abendländischen Kultur" genannt. Wir wären arm ohne diese Zeugnisse geistigen und geistlichen Schaffens.

Menschen helfen, die in Not geraten sind

Dennoch lässt mich die Frage des kleinen Mädchens nicht los: "Warum hat Gott so viele Häuser und wir haben keines?" Sie erinnert mich an folgende Worte Jesu: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18,20) Diese Zusage ist mit keinerlei baulichen Bedingungen verknüpft. Mit einer weiteren Aussage identifiziert sich Jesus mit den Genannten: "Was ihr für eine meiner geringsten Schwestern / für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." (Matthäus 25,40)

Zurück zu dem kleinen Mädchen. Ich würde ihm etwa so antworten: "Siehst Du, die Menschen haben Gott zu Ehren schon immer Kirchen gebaut. Aber für Gott ist etwas anderes viel wichtiger. Nämlich was Jesus gesagt und getan hat: Menschen zu helfen, die in Not geraten sind."

Mit meiner Antwort befinde ich mich in guter Gesellschaft zu einem Spruch, den ich auf einem Kalenderblatt gefunden habe. Er stammt vom Dominikanermönch und Theologen Albertus Magnus aus dem 13. Jahrhundert: "Wer seinem Nächsten zu Hilfe kommt in seinem Leid … dieser Mensch hat mehr getan als derjenige, der von Köln bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster errichtet."

Sei ein barmherziger Christ!

"Ich bin lieber ein barmherziger Heide", so steht es als Graffiti an einer Kirchenwand. Ein merkwürdiger Spruch. Und warum an einer Kirchenwand? Da fehlt doch was. Etwa: "Ich bin lieber ein barmherziger Heide – als fromm, aber nicht überzeugend; als rechtgläubig, aber nicht menschlich; als Christ, aber nicht barmherzig". Da gibt es mehrere Ergänzungsmöglichkeiten.

Was immer sich der Fassadensprayer dabei gedacht hat – mich fordert dieser Spruch heraus: Was bin ich für ein Christenmensch im Alltag? Bin ich etwa unausstehlich? Oder fühlen sich Menschen wohl in meiner Nähe? Kann ich meinen christlichen Glauben weitergeben? "Ich bin lieber ein barmherziger Heide", diesen Spruch verstehe ich als Appell an mich: "Sei ein barmherziger Christ!"

Mich fasziniert immer wieder die Freiheit und Toleranz, mit der Jesus Fremde und Heiden – sprich: Nichtjuden – aufgrund ihres vorbildlichen Verhaltens in die Mitte rückt. Frauen und Männer, die nichts oder kaum etwas vom Gott Israels wissen, sich aber so verhalten, wie Gott es sich wünscht. Und ganz anders als viele, die sich zu selbstverständlich für die Auserwählten halten – damals wie heute.

"Geh und handle genauso!"

Einmal reagiert Jesus recht barsch auf die Bitte einer Frau. Nach dieser für ihn nicht gerade rühmlichen Auseinandersetzung mit einer Heidin zeigt sich Jesus schließlich tief beeindruckt von ihrem Glauben: "Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen.” (Matthäus 15,21-28; Markus 7,24-30)

Ein andermal ist Jesus erstaunt über den außergewöhnlichen Glauben eines römischen Hauptmanns in Kafarnaum. Man muss bedenken: dieser Hauptmann war Offizier bei der verhassten römischen Besatzungsmacht. Jesus sagt zu ihm: "Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden.” (Lukas 7,1-10; Matthäus 8,5-13; Johannes 4,46-53)

Als Jesus zehn Leprakranke heilt, kehrt nur einer zurück, um Jesus zu danken und Gott zu loben. Es ist ausgerechnet ein Samariter, ein Ketzer. Mit den Samaritern haben viele Juden jeglichen Kontakt verweigert. Jesus reagiert enttäuscht und verwundert: "Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagt: "Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.” (Lukas 17,11-19) Jesus erzählt von einem weiteren Samariter, der als einziger einem Notleidenden als "barmherziger Samariter” hilft. (Lukas 10,25-37; Matthäus 22,35-40; Markus 12,28-31)

Ja, so ist Jesus! Und was mich besonders herausfordert ist, wenn Jesus sagt: "Dann geh und handle genauso!"

Jesus ist inkonsequent – aus Liebe

"Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen." So steht es im Matthäus Evangelium (10,32-33). Doch ich nehme Jesus diesen Satz nicht ab. Jesus wird niemanden verleugnen. Es stünde in krassem Widerspruch zu seinen sonstigen Worten und Taten.

Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, vergibt er. Den Glaubensschwachen macht er Mut. Armen hat er geholfen. Kranke hat er geheilt, sie aufgerichtet und ihnen neue Lebensperspektiven gegeben.

Seine Verwandten haben Jesus abgelehnt und für einen Spinner gehalten. Der religiösen und politischen Elite ist er ein Dorn im Auge. Ich kann mir vorstellen, dass das Jesus alles sehr enttäuscht hat. Das ist herauszuhören, wenn er fragt, ob er am Ende "auf der Erde überhaupt noch Glauben vorfinden wird." (Lukas 18,8)

Hätte er da nicht verständlicherweise alle vor seinem Vater im Himmel verleugnen müssen – außer ein paar wenigen Getreuen? Doch es kommt noch heftiger. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Seine Weggefährten überschlagen sich schier vor Freude. Ein paar Tage später, als Jesus gekreuzigt wird, sind die scheinbaren Freunde verschwunden. Mit Ausnahme von ein paar Frauen haben sie ihren Meister verlassen und verleugnet.

Doch Jesus sagt sich nicht von seinen Gefährten los. Er gibt ihnen, was sie in ihrer Situation brauchen: Güte und Mitgefühl und betraut sie mit wichtigen Aufgaben in der jungen Christengemeinde. Jesus korrigiert sich selbst. Er übt Nachsicht, mehr noch: Er ist inkonsequent – aus Liebe! Da fühle ich mich angesprochen. Wenn ich daran denke, wie schwach mein Glaube und wie wenig überzeugend mein Leben als Christ auch sein kann – eine solche Botschaft tut gut, bis in die Seele hinein.

Jesus provoziert – um die Augen zu öffnen

Jesus kann ganz schön anmaßend sein – zumindest auf den ersten Blick. "Wer Vater oder Mutter, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig." So steht es im Matthäus Evangelium (10,37-39). Jesus will seine Mitmenschen offensichtlich schockieren. Was ist da bloß in ihn gefahren? Statt sich zu freuen, dass eine Familie intakt ist, dass sich Eltern und Kinder gut verstehen – mischt sich Jesus geradezu unflätig ein. Er beansprucht – man kann es nicht anders sagen – den ersten Platz in den Herzen der Menschen. Wie soll man das verstehen? Zwei Überlegungen sind für mich wichtig:

Zum einen denke ich: Jesus will keine allgemeingültigen Wahrheiten lehren. Wenn Jesus provoziert – das bedeutet ursprünglich "herausrufen" –, dann will er mich aus der Reserve locken, mich wachrütteln und aus dem alltäglichen Trott herausholen. Wenn Jesus provoziert, dann will er meine Augen öffnen für die Wirklichkeit und mein Herz für Gott. Jesus möchte eine besondere Beziehung mit mir eingehen und mich zu seinem Lebensstil bringen: Sich der Hilflosen annehmen, den Menschen Gutes tun, den Gescheiterten neue Lebensperspektiven eröffnen. Und all dem dürfen Familienbande nicht im Wege stehen.

Ein weiterer Zugang, dieses Wort Jesu zu verstehen: Man muss bedenken, wie brisant und dringend die Situation damals für Jesus und die Seinen war: Sie haben sich vor dem Ende der Welt gesehen und einen Eingriff Gottes in allernächster Zukunft erwartet. Man nennt das in der Theologie: die "Naherwartung", die Vollendung des Reiches Gottes. Erst wenn wir etwas von dieser Dringlichkeit ahnen, spüren - verstehen wir manches besser, was Jesus getan und gesagt hat.

Die dringliche Botschaft Jesu heute

Aber was geht das mich an, nach 2000 Jahren? Ich glaube, Jesu dringliche Botschaft gilt auch heute und sie gilt mir. Und warum ist das so dringlich? Weil mich sonst zu viele Dinge davon abhalten, die Einladung Jesu anzunehmen, mich auf seine Botschaft einzulassen. Christ sein im Sinne Jesu erhebt den Menschen. Ich fühle mich frei und geborgen. Ich darf mich freuen. Und wenn ich Gutes tue, dann soll ich es möglichst gleich und gerne tun. Ich sehe in dieser Provokation Jesu eine Liebeserklärung Gottes an mich, an jeden, der sich darauf einlässt. Und eine solche Liebeserklärung duldet eben auch heute keinen Aufschub – mit oder ohne Familie.

Im Zentrum des Evangeliums steht für Papst Franziskus die Botschaft Jesu von der Barmherzigkeit. Sie ist zum Schlüsselwort seines Pontifikats geworden. Auch die Bischöfe reden inzwischen wieder mehr von Barmherzigkeit als früher. Barmherzigkeit so sehr betonen zu müssen zeigt zum einen, wie weit meine katholische Kirche, ja wie weit die Kirchen insgesamt sich in einem wesentlichen Punkt von der Botschaft Jesu entfernt haben.

Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass Papst Franziskus mit Nachdruck an diesen zentralen Punkt der Botschaft Jesu erinnert. Mit seinem oftmals wiederholten Aufruf zu einer neuen "Kultur der Barmherzigkeit" will er die verhärteten Gesetze der Kirche aufbrechen, zu denen sie in den Jahrzehnten nach dem II. Vatikanischen Konzil wieder erstarrt sind.

Barmherzigkeit statt Hartherzigkeit

Was bedeutet für ihn Barmherzigkeit? Ganz gewiss kein huldvoll gnädiges Herablassen. Barmherzigkeit heißt vielmehr versuchen, mit Menschen, denen das Gehen schwer fällt, ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. Heißt, sich einen Ruck zu geben, der die eigene Gleichgültigkeit, die eigene Hartherzigkeit aufbricht – gegenüber dem, was anderen Menschen oft Schlimmes widerfährt.

Wie ich Papst Franziskus verstehe, heißt für ihn Barmherzigkeit weiter: Weg von der Dauerbeschäftigung der Kirche mit sich selbst, hinaus zu den Menschen, die nicht mehr hereinkommen können oder wollen. Er soll gesagt haben: "Ich habe den Eindruck, dass Jesus im Inneren der Kirche eingeschlossen ist und klopft, weil er hinauswill." Das Schiff Kirche soll an die Ränder fahren, zu denen, die vom Leben benachteiligt und verwundet sind. Auf der Tagesordnung dieses Papstes steht dabei nicht moralisieren, sondern heilen und helfen.

Papst Franziskus zeigt immer wieder tiefen Respekt vor Menschen, die nicht glauben. Für ihn gibt es bei Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. So geht Franziskus ohne Vorbehalte auf die Menschen zu und betont des Öfteren, dass er kein Recht habe, ein Urteil über die Aufrichtigkeit eines anderen zu fällen.

Sich so zu öffnen bedeutet auch, Risiken einzugehen. Papst Franziskus sagt: "Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Kirche, die sich beim Rausgehen auf die Straße Verletzungen zuzieht, und einer Kirche, die erkrankt, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, dann habe ich keine Zweifel: Ich würde die erste Option wählen."

Ganz dicht bei Jesus

Barmherzigkeit heißt für ihn weiter: Weg von Disziplin und Gehorsam als Gradmesser für den rechten Glauben – hin zu einer verantworteten, eigenständig getroffenen Gewissensentscheidung. Gerade in Sexual-, Ehe- und Familienfragen. Papst Franziskus will das Gewissen als letzte Autorität der persönlichen Entscheidungsfindung rehabilitieren. Das war eigentlich schon immer gut katholisch, wurde aber von den Hardlinern – vor allem im Vatikan – vergessen, verdrängt oder bewusst missachtet, um Macht auszuüben.

Wenn so Barmherzigkeit gelingt und gelebt wird, dann käme das einer Revolution im ursprünglichen Sinn des Wortes gleich: Dass die Kirchen zurückkehren zum Ursprung des Evangeliums Jesu – als der wohl einzige Weg in die Zukunft. Das alttestamentlich-hebräische Wort für Barmherzigkeit heißt ursprünglich: "Mutterschoß", aus mütterlicher Liebe kommende Sorge und Güte. In diesem ursprünglichen Sinn verkündet und lebt Jesus seine Botschaft von Gott.

Ist zu hoffen, dass die Christen, dass die Kirchen willens und fähig werden, den "Mutterschoß der Barmherzigkeit" wiederzuentdecken. Denn, so betont Papst Franziskus mit Nachdruck: "Ohne Barmherzigkeit ist es heute kaum möglich, in eine Welt von Verletzten einzudringen, die Verständnis, Vergebung und Liebe brauchen." Da sind wir ganz dicht bei Jesus.

