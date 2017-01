David Wagner über sein Buch "Zimmer im Hotel" Hotelzimmer und Momente totaler Gegenwart

David Wagner im Gespräch mit Timo Grampes

Der Schriftsteller David Wagner zu Gast bei Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Der Lesereisen-Marathon 2017 ist eröffnet: Einer der sich mit dem Lesen auf Reisen gut auskennt, ist David Wagner. Der Schriftsteller hat mit "Zimmer im Hotel" so etwas wie den Soundtrack zum Thema verfasst – mit dem er bald wieder auf Tour ist.

Das neue Jahr kommt in die Gänge. So ganz langsam starten die Bühnenprogramme, Tourneen und Lesereisen wieder. Einer, der sich in diesem Monat auch wieder auf den Weg machen wird, ist der Schriftsteller David Wagner, der 2013 den Preis der Leipziger Buchmesse bekam - für seinen autobiografischen Roman "Leben".

Wie ein Soundtrack zur Lesereise

Jetzt ist er mit seinem Band "Ein Zimmer im Hotel" unterwegs, den er auf seiner Tour eigentlich laufend fortschreiben könnte: Beobachtungen und Beschreibungen aus gut 100 verschiedenen Hotelzimmern, die wie ein literarischer Soundtrack zur Lesereise klingen.

Der Mythos Hotel ist wahrscheinlich so alt wie Hotelzimmer selbst. Sie sind Stätten ständigen Kommens und Gehens, ewiges Provisorium und seltsamer Transitraum. Was genau David Wagner an diesem Ort interessiert, hat Timo Grampes ihn in "Kompressor" gefragt.

David Wagner: Ein Zimmer im Hotel

Rowohlt Verlag, Reinbek 2016

128 Seiten, 18,95 Euro