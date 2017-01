Daniel Kehlmann: "Heilig Abend" Wettlauf von System und Systemkritik

Daniel Kehlmann im Gespräch mit Dieter Kassel

Daniel Kehlmann, deutscher Schriftsteller, aufgenommen am 03.03.2012 in Mainz. (picture alliance / Erwin Elsner)

Am Donnerstag wird Daniel Kehlmanns "Heilig Abend" uraufgeführt. Kehlmann inszeniert ein 90-minütiges Verhör: Ein Polizist verhört eine terrorverdächtige Philosophieprofessorin. Es gehe um das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit.

Ein Polizist, eine Terrorverdächtige und eine tickende Uhr - das ist der äußere Rahmen von Daniels Kehlmanns Kammerspiel "Heilig Abend", das am 2. Februar in Wien uraufgeführt wird.

"Das Stück ist ein Verhör zwischen einem Polizisten und einer Professorin, die er terroristischer Umtriebe verdächtigt", so Daniel Kehlmann im Deutschlandradio Kultur. Die Philosophieprofessorin soll eine Bombe gelegt haben, die an Heiligabend um Mitternacht explodieren wird. Dem Polizisten bleiben 90 Minuten, um herauszufinden, wo die Bombe ist - falls es sie gibt - und sie zu entschärfen.

Schlagabtausch zwischen System und Systemkritik

Das Verhör spiegelt den üblichen Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit wider, aber es wird auch zum Schlagabtausch zwischen System und Systemkritik: "Einerseits der Polizist, der sagt, ich muss die Menschen beschützen vor dem Terror, und andererseits die Professorin, die sagt, die Welt ist so furchtbar und das System ist an sich so gewalttätig, dass jeder Widerstand gegen das System seine Berechtigung hat", sagt Kehlmann.

Für den Polizisten sind das Fragen von vorgestern. Die Professorin hält dagegen. "Sie sagt: weil man das gelöst hat? Sind das Fragen von vorgestern, weil Problem der Armut beseitigt ist?" Wer von beiden Recht hat, entscheidet das Stück nicht. "Es darf in so einer Situation, glaube ich, nicht einen eindeutigen Gewinner oder Verlierer geben", so der Schriftsteller.

"Weil wenn hier einer von den beiden eindeutig im Recht wäre und der andere im Unrecht, dann würde so ein Stück sofort in Propaganda umschlagen."

Freiheit? Sicherheit? Es geht letztlich um Verteilungsgerechtigkeit

Letztlich stecke hinter vielen aktuellen Fragen die "viel profundere und tiefere und ältere Frage der Verteilungsgerechtigkeit", meint Kehlmann.

"Wieso sind die Güter der Welt so ungerecht verteilt? Wieso sind wenige so reich und so viele so arm, und was kann man tun, um die Güter der Welt besser zu verteilen? Diese Frage ist immer noch die Frage, die unterhalb all dieser Fragen liegt, die wir als viel aktueller empfinden, und sie ist immer noch die wichtigere."