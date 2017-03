Chuck Berry gestorben Trauer um einen großen Rock'n'Roll-Pionier

Chuck Berry auf der Bühne 2005 in Zürich (picture alliance / Walter Bieri/KEYSTONE / EPA FILE/dpa)

Einer der ganz Großen des Rock'n'Roll ist tot: Chuck Berry starb im Alter von 90 Jahren in seinem Haus nahe St. Louis. Die Rockwelt trauert um ihn - und ehrt einen Mann, der unzählige Musiker beeinflusst hat.

Vorsicht mit Superlativen - aber hier kommt man nicht drumherum: Chuck Berry war einer der ganz Großen des Rock'n'Roll. Nun ist der Pionier gestorben, im Alter von 90 Jahren in seinem Haus nahe St. Louis.

Der Sänger und Gitarrist ist einer der Gründungsväter des Rock'n'Roll und beeinflusste mit seinen Songs und Gitarrenriffs unzählige andere Musiker und Bands, darunter die Beatles, die Rolling Stones, Bruce Springsteen und Led Zeppelin.

Berry gehörte zu den ersten Musikern, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Die Nachricht vom Tod der Ikone löste große Bestürzung und Trauer in der Musikwelt aus. Die Rolling Stones ehrten Berry als "wahren Pionier des Rock 'n' Roll".

"Chuck, du warst unglaublich und wir werden deine Musik für immer in uns tragen", so Mick Jagger.

Von Muddy Waters entdeckt

Berry wurde 1926 in St. Louis geboren und lernte bereits als Kind Gitarre spielen. Als junger Mann schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und geriet desöfteren auch mit dem Gesetz in Konflikt. Nebenbei trat er in Clubs auf und wurde dort von Blues-Legende Muddy Waters entdeckt.

1955 nahm er die erste Single auf: "Maybellene". Es folgten zahlreiche Hits wie "Sweet Little Sixteen" und "Johnny B. Goode". Berry wurde zu einem der ersten schwarzen Musikstars in den USA, der auch beim weißen Publikum Erfolg hatte.

An seinem 90. Geburtstag im vergangenen Oktober hatte Berry noch die Veröffentlichung seines ersten Albums seit fast vier Jahrzehnten angekündigt. Die Platte soll im Laufe des Jahres erscheinen.

Berry widmete das Album seiner Frau, mit der er fast sieben Jahrzehnte verheiratet war. Und erklärte:

"Mein Schatz, ich werde alt! Ich habe an dieser Platte lange Zeit gearbeitet. Jetzt kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen." (ahe)