Chorale Feminale Musikalische Spitzen aus Essen

Moderation: Haino Rindler

Chorale Feminale: Geldverdienerinnen, Mütter, Hausfrauen und Geliebte (Chorale Feminale / Peter Huber)

Die Chorszene in Deutschland ist unglaublich bunt, faszinierend vielfältig und lebendig. Auch in diesem Jahr stellen wir wieder Chöre in der Sendung "Tonart" vor. Den Anfang macht der Frauenchor Chorale Feminale aus Essen.

Geldverdienerinnen, Mütter, Hausfrauen und Geliebte – so beschreiben sich die 17 Frauen von Chorale Feminale selbst. 1989 haben sie ihren Chor gegründet und wollen gegen die weibliche Sprachlosigkeit im Geschlechterkampf ansingen.

Zu ihren Themen gehören das Ruhrgebiet, Sucht und Sex, Menopause, das Altern und natür­lich Männer! Mal a cappella, mal mit Klavierbegleitung singen sie alt bekannte Schlager mit neuen Texten und Klassisches in neuem Gewand.

Singen ist gesund, Singen macht Spaß und verbindet! In unserer Reihe "Chor der Woche" geben wir Chören die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Schicken sie uns eine Mail an Chor-der-woche@deutschlandradio.de, wenn Sie dabei sein wollen.

