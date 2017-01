Kulturnachrichten

Samstag, 14. Januar 2017

Chicago Symphony Orchestra in der Elbphilharmonie Damit wird die internationale Eröffnung gefeiert Mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Riccardo Muti spielt heute das erste internationale Orchester in der Elbphilharmonie. Auf dem Programm stehen Werke von Paul Hindemith, Edward Elgar und Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" in Bearbeitung für Orchester von Maurice Ravel. Vor dem Konzert wird auch noch einmal Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz sprechen, da das Konzert als internationale Eröffnung der Elbphilharmonie gilt. Chicago ist die Partnerstadt Hamburgs. In den nächsten Wochen werden dann auch noch die Wiener Philharmoniker und die Berliner Philharmoniker zu Gast sein.

Nachfolger gesucht - Kurt Weill Fest startet ohne Intendant Internet-Ausschreibungstartet mit Festival-Beginn Das Kurt Weill Fest in dessen Geburtsstadt Dessau-Roßlau hat keinen Intendanten mehr. Der langjährige künstlerische Leiter, Michael Kaufmann, will vorzeitig gehen. Jetzt soll per Internet-Ausschreibung ein Nachfolger gefunden werden. Sie solle zum diesjährigen Weill Fest (24. Februar bis 2. März) gestartet werden, sagte der Präsident der Kurt-Weill-Gesellschaft, Thomas Markworth, der Deutschen Presse-Agentur. Kaufmann gibt sein Engagement in Dessau-Roßlau vorzeitig auf und geht nach der aktuellen Festival-Ausgabe. Ursprünglich wollte er das Fest bis 2018 leiten, er möchte sich nun aber stärker auf seine Aufgaben bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz konzentrieren. Zum Auftakt des Kurt Weill Festes im Februar soll dann auch das Dreier-Team bekannt gegeben werden, das in einer Übergangslösung die Festival-Ausgabe 2018 leiten wird. 2019 soll dann wieder ein regulärer Intendant die Geschäfte übernehmen. Kaufmann war seit 2009 künstlerischer Leiter des Festivals. Es gehört zu den wichtigsten Musikfesten des Landes und zieht auch internationales Publikum an. Im vorigen Jahr kamen rund 18 400 Besucher nach Dessau-Roßlau und in die anderen Spielstätten. Das waren so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr stehen 60 Veranstaltungen auf dem Programm. Der Komponist Kurt Weill wurde 1900 in Dessau geboren und starb 1950 in New York. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ihn verband eine enge Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht.

Deutscher Kabarett-Preis an Alfred Dorfer Der österreichische Kabarettist erhält die Auszeichnung in Nürnberg Der österreichische Kabarettist Alfred Dorfer erhält den Deutschen Kabarett-Preis 2016. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung wird heute in der Tafelhalle in Nürnberg übergeben. Dem Nürnberger Burgtheater zufolge sind seine Themen politisch, gehen aber gleichzeitig weit über die Tagesaktualität hinaus. "Ihre volle Wirkung entwickeln seine Kabarett-Programme oft erst ein wenig zeitversetzt - dann aber umso intensiver." Der Deutsche Kabarett-Preis wird von der Stadt Nürnberg gestiftet und jährlich vom Burgtheater vergeben. Der Förderpreis geht an den vom Bodensee stammenden Kabarettisten René Sydow. Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner aus Oberbayern erhält den Sonderpreis. Alle drei Preisträger werden bei der Preisverleihung Ausschnitte aus ihren ausgezeichneten oder aktuellen Programmen präsentieren. Der Schweizer Künstler und Hauptpreisträger von 2013, Andreas Thiel, wird den Abend moderieren.

Pop-Oratorium "Luther" startet Deutschland-Tournee Mega-Chor mit 2500 Sängern Das Pop-Oratorium "Luther" startet heute in Hannover seine Deutschland-Tournee. Zur ersten Aufführung in der TUI-Arena werden rund 6.000 Zuschauer erwartet. Für denmorgigen Sonntag ist eine zweite Aufführung geplant. Das Stück bringt anlässlich des 500. Reformationsjubiläums 2017 die Lebensgeschichte des Reformators Martin Luther (1483-1546) im Musical-Sound auf die Bühne. Komponiert wurde es von Dieter Falk. Die Texte stammen von Michael Kunze. An beiden Konzerten wirken insgesamt etwa 2.500 Sängerinnen und Sänger mit, die jeweils einen Mega-Chor mit mehr als 1.200 Stimmen bilden. In den Hauptrollen agieren erfahrene Musical-Darsteller. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober 2017 sind weitere neun Aufführungen in acht Städten geplant.