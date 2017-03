Charlotte Wiedemann: "Der neue Iran" Kein Gottesstaat

Moderation: Anne-Francoise Weber

Die Journalistin Charlotte Wiedemann (Foto: privat)

Die Journalistin Charlotte Wiedemann stellt sich in ihrem Buch "Der neue Iran. Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten" gegen all die Klischees, mit denen wir auf diesen Vielvölkerstaat und seine bewegte Geschichte blicken. Eines davon ist die Idee vom "Gottesstaat", in dem Politik und Alltag völlig von Religion bestimmt sind

Wiedemann zeigt dagegen, dass die Wirklichkeit viel komplexer ist, Politik auch in Iran mehr mit Macht als mit Religion zu tun hat und Menschen aller Schichten sich durchaus Freiheitsräume schaffen. Religiöse Regeln (wie das Kopftuchgebot für Frauen) und Praktiken (wie die Feiern zum schiitischen Gedenkmonat Muharram) ordnet sie historisch ein und lässt sie mit Reportagen lebendig werden.

Dabei wird auch deutlich: Selbst in den Hochzeiten der Islamischen Republik gab es noch Platz für religiöse Minderheiten. Immerhin rund 10.000 Juden leben heute in Iran dort und finden ihren Platz zwischen staatlichen Anbiederungsgesten und offiziellem Israelhass.

Wiedemann, die als Studentin bei einer Anti-Schah-Demonstration verletzt und daraufhin von iranischen Kommilitonen beinahe als Märtyrerin verehrt wurde, ist die tiefe Sympathie für Iran und seine Bevölkerung anzumerken. Ihre klare Analyse der Schwächen und Schwierigkeiten dieser Gesellschaft trübt das nicht.

Leseprobe: "Komplex sind die Machtstrukturen und Entscheidungsprozesse, der ständige Konflikt zwischen den theokratischen und den republikanischen Elementen des Systems. Dann die Rolle der Religion, die sich im politischen und im privaten Raum sehr unterscheidet; dazu kommen die Besonderheiten des schiitischen Islam, der bei uns zu Unrecht für fanatisch gehalten wird. Das System hält sich wie ein Perpetuum mobile in einem geheimnisvollen Gleichgewicht der Kräfte; diese Konstruktion gewinnt (…) eine gewisse Stabilität unter anderem daraus, dass Vorschriften und Sittenregeln massenhaft verletzt werden." (S. 12)