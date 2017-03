Charles Brauer Der singende Tatort-Cop

Moderation: Ulrike Timm

Charles Brauer (dpa / picture alliance / Andreas Keuchel)

Einem breiten Publikum bekannt wurde Charles Brauer als Kriminalhauptkommissar Peter Brockmöller, der an der Seite von Hauptkommissar Paul Stoever, verkörpert von Manfred Krug, in 41 "Tatorten" ermittelte. Dabei ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus dem reichen Schauspielerleben des 81-jährigen Charles Brauer.

Schon als Elfjähriger spielte er in einem der ersten Nachkriegsfilmen eines von Berlins Trümmerkindern. In den 50er-Jahren gehörte er in Hamburg zum Ensemble des so legendären wie umstrittenen Theaterregisseurs Gustaf Gründgens, gleichzeitig schrieb er Fernsehgeschichte: In der frühen, noch live aufgeführten Fernsehserie Familie Schölermann spielte er die Rolle des Sohnes Heinz.

Von 1986 bis 2001 sang er mit Manfred Krug in jeder "Tatort"-Folge ein Duett, die "singing cops" wurden zum Kult. Gleichzeitig hat er immer in Hörspielen gewirkt und Hörbücher gelesen. In diesem Jahr erschien eine LP mit Lieder von Manfred Krug, in denen Charles Brauer eines seiner Lieder singt, gemeinsam mit Bill Ramsey.

Ulrike Timm will am Mittwoch 29. März ab 9.05 Uhr von Charles Brauer wissen: Wie kommt ein Berliner Junge, in den 1930ern geboren, zum Vornamen Charles? Eben ist eine Platte herausgekommen für Manfred Krug, sie heißt "seine Lieder" – was ist das für eine CD geworden? Wie haben Brauer und Krug einander eigentlich kennengelernt und wie wurde eine nahe Freundschaft daraus?