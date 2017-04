Freitag, 14. April 2017

Bundespräsident Steinmeier beklagt Verrohung der Umgangsformen im Internet

Menschen würden bei der Kommunikation im Internet "maßlos"

Es gebe nicht mehr die Haltung, dass auch der andere recht haben könnte, sagte Steinmeier in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Bei einigen Menschen gerate die Sprache offenbar schnell außer Kontrolle, wenn sie anonym kommunizierten. "Dabei lebt Demokratie doch gerade von der Bereitschaft, auch anderen zuzuhören, sich selbst und die eigene Position zu überprüfen und in Respekt vor anderen Positionen nach Lösungen im Streit der Interessen zu suchen", so das Staatoberhaupt. Zwar habe sich weltweit eine Kultur des Netzes durchgesetzt, zu der Anonymität gehöre. "Dennoch täte es der Demokratie in Deutschland aus meiner Sicht gut, wenn wir die politische Debatte, auch den politischen Streit, ohne Versteckspiel, sondern erwachsen mit offenem Visier führen würden", betonte Steinmeier.