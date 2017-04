Buchempfehlungen März 2017 Lesetipps der Literaturredaktion

Kleiner Durchblick im Bücherdschungel - unsere Buchempfehlungen (imago - Westend61)

Jeden Monat veröffentlicht Deutschlandradio Kultur eine Liste mit fünf Buchempfehlungen. Die Bestenauswahl von Neuerscheinungen wird von unserer Literaturredaktion zusammengestellt. Diesmal dabei: Ein Kunstbuch für Kinder und das "Herz der Finsternis" als Hörbuch.

Jiro Taniguchi: "Ice Age. Chronicle of the Earth, Teil 1" (Verlag Schreiber und Leser / picture alliance / dpa / Heiko Junge)Jiro Taniguchi: Ice Age. Chronicle of the Earth, Teil 1

Übersetzt von Marcel Le Comte

Schreiber & Leser/Hamburg 2017 • 276 Seiten • 16,95 EUR

Die Erde ist unter einem Eispanzer erstarrt. Arbeiter schürfen nach Bodenschätzen, und als es einen Unfall gibt, macht sich der junge Takeru auf den Weg, um Hilfe zu holen. Japanische Landschaftsmalerei trifft auf fein ziselierte Science-Fiction-Architekturen: ein Frühwerk der jüngst verstorbenen Comic-Legende Jiro Taniguchi.

"Homo Deus" von Yuval Noah Harari (C.H. Beck Verlag / dpa / Sebastian Kahnert)Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen

C.H. Beck/München 2017

576 Seiten • 24,95 EUR

Mensch-Maschine-Hybriden, intelligente Computer und Datenströme bestimmen die Zukunft: Der Mensch ist Mithilfe von Wissenschaft und Technik gottgleich geworden, behauptet der israelische Universalhistoriker. Was aber, wenn die Maschine dem Menschen irgendwann überlegen ist? Fulminant, klug und düster.

Die Schriftstellerin Fatma Aydemir (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Fatma Aydemir: Ellbogen

Hanser/München 2017

272 Seiten • 20,– EUR

Hazal ist Türkin, gerade 18, und lebt in Berlin: Einwanderermilieu, keine Perspektive, viel Frust. Eines Nachts stößt sie einen Mann vor die U-Bahn und taucht in Istanbul unter: auch hier ist sie allein unter Fremden. Ein ziemlich böses Debüt über eine Ein-Personen-Parallelgesellschaft. Harter Stoff.

Thé Tjong-Khings Buch "Kunst mit Torte" (Moritz Verlag / dpa / picture alliance / Arne Dedert)Thé Tjong-Khing: Kunst mit Torte

Moritz/Frankfurt/Main 2017

32 Seiten • 13,95 EUR

Durch das Weizenfeld van Goghs, über die Hügel Kandinskys und vorbei an den schmelzenden Uhren Dalís: Auf der Jagd nach einem Bilderdieb geht es in diesem Kinderbuch einmal quer durch die zentralen Werke der Kunstgeschichte. Rasant, klug und mit viel Witz, dafür ganz ohne Worte. Großartig!

Orson Welles (AP Archiv)

Herz der Finsternis: Unter der Regie von Walter Adler

Übersetzt von Jochen Stremmel

Der Audio Verlag/Berlin 2016 • 2 CDs • 12,99 EUR

Diese Geschichte um Macht und Anmaßung sollte Welles' Debüt als Filmregisseur werden. Doch das Projekt scheiterte. Jetzt endlich dieses eindringliche Hörbuch. Packend, fiebrig gesprochen von Ulrich Matthes und mit Sylvester Groth als melancholischem Antiheld. Das hat Kult-Charakter.