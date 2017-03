Kulturnachrichten

Mittwoch, 22. März 2017

Britischer Krimi-Autor Colin Dexter gestorben Inspector Morse-Krimis und die TV-Serie waren in der ganzen Welt erfolgreich Der britische Schriftsteller Colin Dexter ist gestorben. Der Autor der Krimi-Reihe um den Ermittler Inspektor Morse sei in seinem Haus in Oxford gestorben, teilte der Verlag Pan Macmillan mit. Dexter wurde 86 Jahre alt. Dexter wurde 1930 in Stamford in England geboren, studierte an der renommierten Cambridge University und arbeitete zunächst als Lehrer und Verfasser von Lehrbüchern, bevor er sich dem Schreiben von Romanen widmete. In "Der letzte Bus nach Woodstock", erschienen im Jahr 1975, erschuf er den griesgrämigen Ermittler Morse, dessen größte Leidenschaften die klassische Musik und das Lösen von Kreuzworträtseln waren. Colin Dexters Mordgeschichten waren auf der ganzen Welt erfolgreich, ebenso die Fernsehfassung, die von den USA bis in die DDR in über 50 Ländern ausgestrahlt wurde.

Hunderttausende Twitter-Konten wegen Terrorverherrlichung gesperrt Kurznachrichtendienst erhielt auch Anfragen von Regierungen, Tweets von Journalisten zu löschen Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat im zweiten Halbjahr 2016 insgesamt 376.890 Twitter-Konten wegen Terror-Verherrlichung gesperrt. Das teilte das US-Unternehmen mit. Die Zahl der gesperrten Nutzerkonten erhöhte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr um 60 Prozent. Twitter hatte vor einem Jahr erstmals Zahlen zu gesperrten Konten veröffentlicht. Vom 1. August 2015 bis zum 31. Dezember 2016 wurden insgesamt 636.248 Twitter-Konten wegen Verherrlichung terroristischer Taten blockiert. Außerdem erhielt Twitter 88 gerichtliche oder andere Anfragen zur Entfernung von Twitter-Botschaften, die von Journalisten oder Medien veröffentlicht wurden. Die große Mehrheit der Anfragen sei aus der Türkei gekommen. In den meisten Fällen sei Twitter den Anträgen nicht gefolgt.

Geburtshaus von Brigitte Reimann wird abgerissen Akut einsturzgefährdet Das Geburtshaus der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) in Burg bei Magdeburg soll abgerissen werden. Weil das Gebäude akut einsturzgefährdet sei, gebe es keine andere Möglichkeit, teilte das zuständige Landratsamt am Dienstag mit. Der Landkreis müsse zum Schutz von Passanten handeln. Der Abriss werde in den nächsten Tagen erfolgen. Weil die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt seien, trage der Landkreis die Kosten. Diskutiert wird, ob es in Burg künftig eine Gedenkstätte für die 1973 gestorbene Schriftstellerin geben soll. Es gebe Gespräche mit der Brigitte Reimann Gesellschaft und der Kommune, hieß es. Zunächst müsse geklärt werden, wem das Grundstück gehöre. Nur dann könne die Stadt dort neue Konzepte umsetzen. Erste Ideen habe man bereits ausgetauscht. Anfang April sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Ermäßigter Steuersatz für E-Books Zeitpunkt steht noch nicht fest Für digitale Bücher und Zeitschriften soll in Deutschland künftig die ermäßigte Umsatzsteuer von sieben Prozent gelten. "Wir wollen natürlich, dass E-Publikationen mit dem selben Mehrwertsteuersatz behandelt werden wie gedruckte Bücher und Zeitungen", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Dienstag in Brüssel nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Darüber habe unter den EU-Finanzministern breiter Konsens geherrscht. Für Deutschland bedeute das, dass für E-Books und E-Zeitschriften der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent statt wie bisher 19 Prozent gelten werde. Einen genauen Zeitpunkt nannte Schäuble nicht. Nötig ist dafür zunächst ein noch ausstehender, formaler Beschluss der EU-Gesetzgeber, um die geltende EU-Regelung zu ändern.

Erster NRW-Kulturbericht vorgelegt Jeder Dritte in NRW besucht Theater Erstmals ist ein Landeskulturbericht für Nordrhein-Westfalen vorgelegt worden. Kulturministerin Christina Kampmann (SPD) sagte am Dienstag in Düsseldorf, der 268 Seiten-Report biete eine breite Datenbasis für eine kulturpolitische Debatte unter Kommunen, Kreisen, privatwirtschaftlichen und gemeinnützigen Anbietern. Dazu gehörten auch die Kirchen und andere religiöse Organisationen als bedeutende Akteure der Kultur. Laut dem Bericht besucht etwa jeder Dritte in NRW mindestens einmal im Jahr ein Theater, 37 Prozent ein Museum und 31 Prozent mindestens eine Opern-, Ballett- oder Tanzaufführung. Die Zahl der Schüler an öffentlichen Musikschulen stieg seit 2010 von 223.624 auf 327.000 im Jahr 2014, ein Plus von gut 46 Prozent. Das Publikum in öffentlichen Theatern wuchs in diesem Zeitraum von 3,2 auf 3,4 Millionen an. Demgegenüber sank die Zahl der Buchhandlungen von 1.100 auf 846 Läden (gut 20 Prozent). Der Landeskulturbericht NRW soll künftig immer zum Ende der Legislaturperiode veröffentlicht werden. Die neue Regierung erarbeitet auf seiner Basis einen Kulturförderplan für fünf Jahre.