Brit Awards Posthume Ehrung für David Bowie - Tränen um George Michael

David Bowie wurde als "Bester Britischer Solokünstler" für sein letztes Werk "Blackstar" bei den Brit Awards ausgezeichnet. (picture alliance / dpa / Veronika Simkova)

Die Brit Awards sind die wichtigsten Preise der britischen Popmusik. Mehr als ein Jahr nach seinem Tod ist David Bowie gleich doppelt ausgezeichnet worden. Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte ein ehemaliger Bandkollege des verstorbenen George Michael im Pop-Duo "Wham!".

Posthum erhielt Bowie, der am 10. Januar 2016 gestorben war, den Preis in der Kategorie "Bester Britischer Solokünstler" und für sein letztes Werk "Blackstar", das als "Bestes Britisches Album" ausgezeichnet wurde. Den Preis für "Blackstar" nahm Bowies Sohn Duncan Jones entgegen.

"Beste Britische Solokünstlerin": Emeli Sandé

Die Auszeichnung als "Beste Britische Solokünstlerin" erhielt die Sängerin Emeli Sandé, die auch ihren Song "Hurts" darbot.

Zur besten britischen Gruppe wurde die Band "The 1975" aus Manchester gewählt, zum besten britischen Nachwuchskünstler der Blues- und Soulsänger Rag'n'Bone Man, der in Deutschland mit "Human" eine Nummer-eins-Single hatte, die in Großbritannien aber nur Platz zwei erreichte.

Erinnern an George Michael

Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte Andrew Ridgeley, ehemaliger Bandkollege des an Weihnachten 2016 verstorbenen George Michael im Pop-Duo "Wham!". Zusammen mit den früheren Background-Sängerinnen Helen DeMacque und Shirlie Holliman, denen dabei die Tränen kamen, erinnerte er an seinen Freund. Anschließend sang Coldplay-Sänger Chris Martin Michaels Hit "A Different Corner".