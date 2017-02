Brigitte Mang Mit schönen Gärten Gutes schaffen

Brigitte Mang im Gespräch mit Katrin Heise

Brigitte Mang, neue Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (dpa / picture alliance / Hendrik Schmidt)

Gärten sind seit jeher ihre Leidenschaft. Nun ist Brigitte Mang seit wenigen Wochen Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und verantwortlich für sieben in die Auenlandschaft der Elbe eingebettete Schloss- und Gartenanlagen.

Die Tochter eines renommierten Wiener Architektenpaares wurde schon früh zum künstlerisch-gestalterischen Schauen ermutigt und hat ihr Leben historischen Gärten verschrieben.

Als Direktorin der Österreichischen Bundesgärten war Brigitte Mang für die ehemals habsburgischen Barockgärten zuständig. Jetzt will die 57-Jährige möglichst vielen, auch jungen Menschen, das geistige und künstlerische Erbe des ersten aufklärerischen Fürsten Europas aufschließen.

Der Erfinder und Begründer des Gartenreichs, Fürst Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, glaubte fest daran, dass Gutes bewirken könne wer wahre Schönheit erlebe.

Am 24. Februar ab 9.07 Uhr ist Brigitte Mang zu Gast in der Sendung "Im Gespräch". Wir werden sie fragen, was der Mensch im Garten sucht, warum die Aufklärung für sie ein wichtiger geistiger Bezugspunkt ist und wie man das Schöne mit dem Nützlichen verbinden kann.