Kulturnachrichten

Sonntag, 12. März 2017

Bremer Friedenspreis für Cerna und Rothermel Auszeichnung für Förderung der Völkerverständigung über kulturellen Austausch Libuse Cerna und Tilman Rothermel haben den mit 5.000 Euro dotierten Kultur- und Friedenspreis der Bremer Villa Ichon erhalten. Das Ehepaar habe in den vergangenen Jahrzehnten die soziale und kulturelle Entwicklung in Bremen maßgeblich geprägt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Eheleute hätten dazu beigetragen, die Völkerverständigung durch internationalen Austausch zu fördern und dafür gemeinsam zahlreiche nationale und internationale Projekte entwickelt und geprägt. Beispielhaft für das Engagement der Tschechin und des Schwaben nannte die Jury unter anderem den Bremer "Kunstfrühling", das "globale"-Festival für grenzüberschreitende Literatur und die Agentur "pro-tisk" für den kulturellen Austausch vor allem mit Tschechien.

Kurt-Weill-Fest endet mit Abschied des Intendanten Michael Kaufmann hatte das Festival seit 2009 verantwortet Das 25. Kurt-Weill-Fest geht mit einer Aufführung des Musicals "Braver Soldat Johnny" zu Ende. Das MDR-Sinfonieorchester spielt es im Theater Dessau im Abschlusskonzert unter der Leitung von Chefdirigent Kristjan Järvi. Als Sprecher und Regisseur ist zudem Schauspieler Bernhard Bettermann aus der ARD-Dauerbrennerserie "In aller Freundschaft" dabei, wie die Veranstalter mitteilten. Mit der diesjährigen Auflage des zweiwöchigen Festivals endet auch die Zeit von Michael Kaufmann als Intendant. Er hatte das Festival seit 2009 verantwortet. Kaufmann wird im Anschluss an das Konzert im Theaterfoyer verabschiedet. Das Festival im kommenden Jahr soll von einem vierköpfigen Interimsteam verantwortet werden. An dessen Spitze wird der Berliner Kulturmanager Gerhard Kämpfe stehen, der in der Hauptstadt die Konzertreihe "Classic Open Air" auf dem Gendarmenmarkt veranstaltet. An seiner Seite werden den Angaben zufolge Markus L. Frank, Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters, der Literatur- und Kunsthistoriker Jürgen Schebera, und Johannes Weigand, Intendant des Anhaltischen Theaters, sein.

Klassiknachwuchs in Leipzig gekürt Gewinner sind Oboist Juri Schmahl, Hornist Tillmann Höfs und Komponist Steven Heelein Oboist Juri Schmahl, Hornist Tillmann Höfs und Komponist Steven Heelein sind die Gewinner des 43. Deutschen Musikwettbewerbs. Sie wurden beim Abschlusskonzert im Leipziger Gewandhaus gekürt, wie der Deutsche Musikrat mitteilte. Zum Programm gehörte die Uraufführung von Heeleins Werk "Syrix" durch einige Ausgezeichnete und die Staatskapelle Halle. 14 Solisten und drei Ensembles erhalten Stipendien, werden in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen und durch Vermittlung von bis zu 40 Konzerten pro Jahr und die Produktion einer Debüt-CD gefördert. Die 36-köpfige Jury leitete der Professor für Kammermusik an der Musikhochschule in Hannover und Violinist im Kuss-Quartett, Oliver Wille. Sie vergab auch den mit 2500 Euro dotierten Preis des Deutschlandfunks an Jungkomponist Elias Jurgschat.

Sledge-Schwester Joni gestorben Soul-Musikerin wurde 60 Jahre alt Mit "We are Family" feierte die Geschwister-Gruppe Sister Sledge einen ihrer größten Hits. Joni war die zweitälteste der vier Schwestern, sie starb nach Angaben der Familie am Freitag in Phoenix. Die Mitteilung auf Facebook lautete: "Unsere Familie ist von Benommenheit erfasst worden". Sister Sledge eroberten in den 70er Jahren als Soul- und Funkgruppe erstmals die Charts in den USA und Europa.