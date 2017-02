Böhmermann-Urteil "Erdoğan hat sein Klagerecht eigentlich verwirkt"

Klaus Staeck im Gespräch mit Anke Schaefer

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und ZDF-Moderator Jan Böhmermann. (dpa / Robert Ghement)

"Erdoğan ist der Letzte, der sich auf sein persönliches Gut der Unverletzbarkeit der Persönlichkeit berufen kann", so kritisiert der Künstler Klaus Staeck das jüngste Urteil zum Schmähgedicht Jan Böhmermanns. Es sei frech, dass er vor ausländische Gerichte ziehe.

Klaus Staeck, politischer Künstler und ehemaliger Präsident der Berliner Akademie der Künste, sieht das heutige Urteil des Hamburger Landgerichts zum Fall Jan Böhmermann kritisch. Für ihn sei es klar, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan durch sein alltägliches undemokratisches Handeln eigentlich sein Recht auf eine derartige Klage verwirkt habe, sagt Staeck im Deutschlandradio Kultur:



"Erdoğan ist der Letzte, der sich auf sein persönliches Gut der Unverletzbarkeit der Persönlichkeit berufen kann. Jemand, der so die Meinungs- und Kunstfreiheit mit Füßen tritt, Demokratie praktisch abschafft, der ist eigentlich frech, wenn er sich vor ausländischen Gerichten auf sein Persönlichkeitsrecht beruft."

Das Problem mit den Anspielungen unter der Gürtellinie

Er selbst habe es eigentlich immer vermieden, unter die Gürtellinie zu gehen, so Staeck unter Bezug auf die mit sexuellen Anspielungen versehenen Passagen von Jan Böhmermanns Schmähgedicht , die weiterhin verboten bleiben sollen. Ihn störe es allerdings, dass das Gedicht "zerhackt" werde:



"Wenn man es nun einmal tut, dann kann man Teile – so wie es das Gericht es meint – für nicht zulässig erklären. Aber das Ganze ist so seltsam, dass ich denke: Haben wir nicht wichtigere Probleme als über 'Ziegenficker' oder worum es da nun ging zu diskutieren?"

Meinungsfreiheit als höchstes Gut

Das höchste Gut sei die Meinungsfreiheit, stellt Staeck heraus:



"Da gibt es auch gute Richter, wie ich immer erfahren habe, die sie auch sehr, sehr schätzen und immer zum Schluss für die Meinungsfreiheit votiert haben. In dem Falle hätte ich das genau so getan - trotz dieser sexuellen Bezüge, die mich persönlich auch stören. Ich hätte Herrn Erdoğan auch nicht ein Teil-Recht zugesprochen."

Klaus Staeck (picture alliance / dpa/ Britta Pedersen)

Er sei auch der Meinung, dass solche Diskussionen in die Feuilletons und nicht in den Gerichtssaal gehörten. Doch wenn es sein musste, war Staeck immer kämpferisch:



"Ich habe immer – wenn es denn einmal zu einer juristischen Auseinandersetzung kam – das im Sinne auch der Meinungsfreiheit genutzt. Nämlich zu sagen: 'Leute, seid nicht so feige, so ängstlich!' Sondern man kann viel mehr sagen, als man glaubt – auch als ganz normaler Bürger."