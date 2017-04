Kulturnachrichten

Sonntag, 2. April 2017

Bob Dylan holt sich seinen Nobelpreis ab Treffen mit Akademiemitgliedern unter Ausschluss der Öffentlichkeit Bob Dylan hat in Stockholm endlich seinen Literaturnobelpreis entgegen genommen. Drei Monate nach der offiziellen Zeremonie traf er sich mit der Schwedischen Akademie - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dort bekam er die Preisurkunde und die Nobel-Medaille überreicht. Weitere Details wurden nicht bekannt. Der 75-jährige Folksänger gab am Samstag das erste von zwei Konzerten in Schwedens Hauptstadt. Dylan war am 13. Oktober als erstem Musiker überhaupt der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden. Tagelang reagierte er nicht öffentlich, was für Befremden gesorgt hatte. Seine Teilnahme an der Preisverleihung am 10. Dezember sagte er später ab. Um das Preisgeld in Höhe von umgerechnet 840.000 Euro zu erhalten, müsste Dylan bis Anfang Juni noch eine Vorlesung halten.

Pop Art-Künstler James Rosenquist tot Maler starb mit 83 Jahren in New York Pop-Art Pionier James Rosenquist ist gestorben. Er starb nach langer Krankheit in New York, wie es auf seiner offiziellen Webseite hieß. Rosenquist gehörte neben Andy Warhol, Roy Liechtenstein und Jasper Johns zu den führenden Figuren der Pop Art. Er wandte die Techniken der Plakatmalerei auf großformatige Kunstwerke an. Sein berühmtestes Bild ist das rund drei mal 26 Meter große Gemälde eines F-111-Kampfflugzeugs, das im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) gezeigt wird. Das aus 23 getrennten Aluminiumplatten bestehende Werk kombiniert den Bomber unter anderem mit Spaghetti, einem Haartrockner und einem Atompilz.

Handschrift der Matthäus-Passion versteigert Für die Öffentlichkeit nicht zugänglich Eine wiederentdeckte Musikhandschrift mit Stücken aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion ist für 180 000 Franken von einem Sammler ersteigert worden. Damit lag die Handschrift um 20 000 Franken über ihrem geschätzten Wert, teilte das Auktionshaus Koller in Zürich mit. Es handelt sich um die einzige erhaltene Abschrift, die Felix Mendelssohn Bartholdy von der Passion anfertigte. Das Dokument wird nicht öffentlich zugänglich sein, erklärten die Verantwortlichen. Mendelssohn Bartholdy hatte sich schon in seiner Jugend für die 1727 uraufgeführte und dann in Vergessenheit geratene Matthäus-Passion Bachs begeistert. Er setzte sich für eine Wiederaufführung ein. Damit begann im 19. Jahrhundert die Bach-Renaissance.

Designer der Regenbogenfahne ist tot Er hatte sie für den Gay Freedom Day 1978 entworfen Der Designer der Regenbogenfahne ist tot. Gilbert Baker starb im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in New York. Die weltweit bekannte bunte Fahne steht für die Homosexuellen-Bewegung. Baker hatte sie für den Gay Freedom Day 1978 in San Francisco entworfen, das war der Vorläufer der späteren Gay Prides. Er engagierte sich auch stark in der Bewegung der Schwulen und Lesben in San Francisco und war eng mit dem Aktivisten und Politiker Harvey Milk befreundet, der später ermordet wurde. Der Regisseur und Autor Dustin Lance Black schrieb auf Twitter: "Unsere Welt ist sehr viel weniger bunt ohne Dich, meine Liebe". Er hatte 2009 für das Drehbuch des Films "Milk", in dem Sean Penn den schwulen Politiker spielt, einen Oscar gewonnen.