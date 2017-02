Bestseller-Autor Yuval Harari Die Digitalisierung produziert immer mehr "Nutzlose"

Yuval Harari im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Ein Querflöte spielender Roboter auf der China International Industy Fair in Shanghai (Imago)

Durch die Fortschritte bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz drohe die Entstehung einer neuen gesellschaftlichen "Klasse der Nutzlosen", warnt Yuval Harari. Menschen, denen es nicht nur an Arbeit, sondern auch an Sinn fehlen wird.

In seinem neuen Buch "Homo Deus" erzählt der israelische Historiker und Bestseller-Autor Yuval Harari eine Geschichte der Zukunft, wie sich die Welt im 21. Jahrhundert entwickeln wird.

Vor allem drohe eine Spaltung der Gesellschaft in "Gottgleiche" und "Nutzlose": "Wenn man die künstliche Intelligenz immer weiter verbessert, werden Maschinen und Computer den Menschen bei immer mehr Aufgaben übertreffen und werden Millionen Menschen vom Arbeitsmarkt verdrängen", sagte Harari im Deutschlandradio Kultur.

"So wie die Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts eine neue Klasse hervorbrachte, die urbane Arbeiterklasse, werden wir im 21. Jahrhundert die Erschaffung der Klasse der Nutzlosen erleben. Menschen ohne wirtschaftliche Bedeutung und dadurch auch ohne politische Macht."

Lebenssinn im Computerspiel finden

Selbst wenn es gelänge, all diese "Nutzlosen" ökonomisch zu versorgen, frage er sich, worin dann der Sinn deren Lebens bestehe. Zum Beispiel in Computerspielen, meint Harari:

"Da gibt es eben viele, die meinen, dieser neue Sinn des Lebens entsteht beispielsweise durch Computerspiele in 3D, indem man immer mehr in virtuelle Welten eintaucht, in diesen virtuellen Welten aufgeht, dort seine Emotionen auslebt und viel stärkere Emotionen letzendlich erlebt als in der echten Welt."

Diesen gegenüber stünde eine "gottgleiche Elite", die ambitionierter sei als der biblische Gott.

"Wenn man der Bibel glaubt, gelang es Gott nur, organisches Leben zu erschaffen", so Harari. "Aber wir versuchen, das erste nicht-organische Wesen der Geschichte zu erschaffen. Wenn uns das gelänge, wären wir mächtiger als der Gott der Bibel."

Yuval Harari: "Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen"

Verlag C.H.Beck, München 2017, 576 Seiten, 24,95 Euro

Erscheint am 16. Februar