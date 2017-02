Patrick Wellinski im Gespräch mit Anke Schaefer

In Berlin steht alles im Zeichen des Kinos: Denn am Abend werden die 67. Internationalen Filmfestspiele eröffnet: Gezeigt wird der französische Spielfilm "Django". Über die wichtigsten Themen und Filme haben wir mit unserem Filmkritiker Patrick Wellinski gesprochen.

Mit der Weltpremiere des Künstlerporträts "Django" beginnt heute Abend die 67. Berlinale. Der Film von Etienne Comar handelt vom Schicksal des französischen Jazz-Gitarristen Django Reinhardt. Zur Eröffnung des Filmfestivals am Potsdamer Platz werden 1600 Besucher erwartet. Viel Prominenz steht auf Gästeliste, darunter Mario Adorf, Wim Wenders, Henry Hübchen, Tom Tykwer, Iris Berben, Senta Berger, Veronica Ferres, Corinna Harfouch und Christiane Paul.

Great poster: RedaKateb will be #DjangoReinhardt in Etienne Comar's film DJANGO, opening the #Berlinale tonight.#DjangoLeFilm @PatheIntsales pic.twitter.com/ngdiIdiMJU