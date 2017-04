Berlin Szenefrei "Hier wurde die Miete mit'm Revolver kassiert!"

Von Philipp Eins

Rentner: "Hier ist allet, wat ick brauche. Seniorenclub, Einkaufsladen, Apotheke, Arzt. Mehr brauch nen alter Mensch nicht!" (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Der Prenzlauer Berg in Berlin gilt vor allem als Familienbezirk. Ein paar Alte gibt es aber noch. Im Seniorentreff "Herbstlaube" am Helmholtzplatz finden sie sich zum Stricken, Essen und Reden zusammen. Sie erinnern sich: "Hier jab’s die dollsten Vorkommnisse."

"Die Handarbeitsgruppe hat sich schon seit über 20 Jahren darauf verständigt, sich dienstags zu treffen. Dienstag, da sind keine Arzttermine, da passiert nix anderes, da dürfen auch nicht die Enkel kommen oder so. Sondern da wird hier eben gewerkelt."



"Ich bin so gut wie täglich hier, weil ick ja fast nebenan wohne. Und, ja, ick mach die Topflappen zum Verkauf. Wir haben hier Pullover und Jacken und Strümpfe und Mützen und Schals und allet, was man eben im Winter gerne hätte. Aber Topplappen jehn eben dit ganze Jahr, nicht! So lange die Leute kochen, brauchen se eben Topplappen!"

"Nicht alle mit einmal essen!" (Lachen)

"Mein Name ist Christa Seeger und ich bin 73 Jahre alt."

"Inge Viete, 87, jeboren in Pankow und aufjewachsen in Prenzlauer Berg."

"Mein Name ist Karin Ehrlich und ich habe zur Zeit der Wende diesen Verein gegründet."

"Hier jab’s Mord und Totschlag! Hier wurde die Miete mit'm Revolver kassiert! Und ja, hier jab’s die dollsten Vorkommnisse. Also wenn irgendwat böset passiert war: Helmholtzplatz. Und wenn mir damals jemand jesacht hätte, dass ick in unmittelbarer Nähe einmal wohnen werde – dem hätt ick eene jescheuert! (lacht)"

Anno achtzehnhundertzehne Zehne!

ist ein Kindermord geschehne: Schehne!

Eene Mutter hat ihr Kind Hat ihr Kind!

mit 'ner Jabel umjebringt.

Umjebringt!

"Damals war das, der Helmholtzplatz, ein Treffpunkt wirklich für die von der Gesellschaft nicht mehr beachteten und nicht mehr unterstützten. Also damals waren die Künstler tatsächlich noch Künstler ohne Brot. Und es waren sehr viele Arbeitslose. Also es war eine hohe Kriminalität."

"Als Kind hab ick in Karow jewohnt, meine Eltern wohnten da. Und die haben sich nachher scheiden lassen, und da bin ich zu meiner Oma jekommen, in’ Prenzlauer Allee. Die hatte nen Hutladen da. Und da bin ich aufjewachsen."

"Ick war Fabrikarbeiterin. Schokoladenfabrik, Fleischkombinat, Wälzlagerwerk. Allet Mögliche jemacht und getan und... Ja, von irgendwat muss man ja leben!"

"Arbeiten bin ich auch immer jegangen. Ich war Friseurin, war nachher Selbstständig. Zwischendurch zwee Kinder jekriegt, immer jearbeitet. Mein Mann hatte Nachtschicht und Tagschicht, da hab ich nachts die Wohnung sauber jemacht, weil ick ja am Tage gearbeitet habe. Ja, so ging das Leben."

"Die Häuser waren alle nicht saniert, es war also wirklich sehr, sehr marode."

"Prenzlauer Allee waren ja viele Häuser ausjebombt und alles, nicht. Aber unser Haus gottseidank nicht."

"Mutter!", schrie der kleene Paule: Paule!

"Mutter hat das größte Maule!" Maule!

und die Mutter wie jemein Wie jemein!

sperrt den Paul in'n Keller ein.

Keller ein!

"Dieses Milieu hat sich total verändert, es regiert das Geld. Es sind sehr viele Investoren, die hier Häuser, Grundstücke gekauft haben. Die Mieten explodierten. Und damit veränderte sich auch tatsächlich die Mieterschaft total."

"Hier haben sich nach der Wende sehr viele Promis herverzogen, und die Häuser sind fast alle saniert. Also ick kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch irgendwelche Toiletten auf halber Treppe gibt. Weil nur die Vorderhäuser ihr eigenes WC hatten, und die Hinterhäuser sich eins teilen mussten auf halber Treppe."

"Die Miete, also wenn ick meine Wittwenrente nicht hätte, dann könnte ick nicht die Miete bezahlen. Hab mal anjefangen mit 63 Mark. Zweieinhalb Zimmer. Und dann warn 700 D-Mark. Und jetzt zahl ick 562. Euro!"

"In meinem Hause, und überhaupt hier in der Gegend, zieht man ein, zieht man aus. Man hat die Nachbarn kaum kennenjelernt, da ham se schon wieder andere Jesichter..."

"Ja, ja. 63 Mark. Kann man sich ja nicht vorstellen, wa. Jenauso wie früher immer dit Fahrjeld für 20 Pfennig billig war. Straßenbahn und alles – 20 Pfennig!"

"...also so schnell, wie hier die Mieter ein- und ausziehen, dit hab ich zu DDR-Zeiten nie beobachten können. Es kam oft jenuch vor, dass jemand von der Wiege bis zur Bahre dieselbe Wohnung bewohnt hat. Heute flattern se rin, flattern se raus. Dit ist sonderbar!"

"Ich bin schon 68 Jahre jetzt in meiner Wohnung hier inner Krügerstraße. Und nun bin ich schon lange alleine, und seitdem bin ich auch hier. Aber das Leben geht weiter."

"Brennend heißer Würstchenstand!

Fern, so fern das Bierglas stand!

Kein Schnaps, kein Bier,

nur Bockwurscht jib’s hier!"

"Guten Appetit!"

"Wir haben feststehende Angebote, wozu tagtäglich der Mittagstisch gehört."

"Von dir krieg ick von vorijer Woche Essensgeld ... 3,90!"

"Is nich möglich!"

"Haste zu bezahlen jehabt! Und Gerdi 2,70!"

"Wenn ich die nicht hab?"

"Na dann musste ... schreib ick an, und beim nächsten Mal streichen wa!"

"Musste abwaschen!"

"Oder jehst abwaschen inne Küche, jawoll!"

"Auch das noch!"

"Wir haben auch einige, die uns tatsächlich schon über 24, 25 Jahre lang die Treue gehalten haben oder mit uns gemeinsam älter geworden sind. Unsere älteste Dame ist 96."

"Also eigentlich fühle ick mich hier recht wohl, hier ist allet, wat ick brauche. Zwischen meiner Wohnung und diesem Seniorenclub ist der Einkaufsladen, die Apotheke, der Arzt. Mehr brauch nen alter Mensch nicht! (lacht)"

Da, wo die Theke steht,

wo sich der Bierhahn dreht,

da ist mein zweites zu Hause!

Wo man den Durscht nicht kennt,

und halbe Liter stemmt,

da möcht’ ich heute noch sein!

Wer Berlin besucht, hält sich oft in trendigen Bezirken wie Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte auf. In den Szenebezirken gibt es Bars, Clubs und Galerien, aber zunehmend wenige Berliner. Allein in Prenzlauer Berg fand in den 20 Jahren nach der Wende ein Bevölkerungsaustausch von 80 Prozent statt. In "Berlin Szenefrei" entdecken wir in Vergessenheit geratene Orte Berlins: Restaurants, Kneipen, Geschäfte und Initiativen, die eine Geschichte über die Stadt erzählen, in den üblichen Reiseführern aber nicht auftauchen. "Berlin Szenefrei" soll ein anderes Bild der Hauptstadt vermitteln - vielseitig, bodenständig, authentisch.