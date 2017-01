Berlin Fashion Week Wo sich alles um Mode dreht

Moderation: Marietta Schwarz

Fasern der Zukunft, Fat Acceptance und neue Mode aus der Hauptstadt: Weil am Dienstag in Berlin die Fashion Week startet, nimmt die "Echtzeit" aktuelle Phänomene aus der Modewelt unter die Lupe.

Am Dienstag beginnt wieder die Fashion Week in Berlin. Anlass für uns, neue Phänomene aus der Modewelt der Hauptstadt genauer unter die Lupe zu nehmen. Es geht um die Faser der Zukunft, die Neuinterpretation des Military Looks oder darum, dass Designer sich immer häufiger der engen Taktung des Fashion-Business entgegenstellen. Die "Echtzeit" befasst sich auch mit dem Thema Fat Acceptance und lässt sich erklären, dass Kleidung für Übergrößen nicht nur funktional, sondern auch sehr modisch sein kann. Außerdem: die Rückkehr des Schlüpfers und was das mit dem feministischen Diskurs zu tun haben könnte.

Interpretationen des Military Looks und andere Neuheiten

Von Gesine Kühne

Live on Tape: Algen, Ananas und Pilze – auf der Suche nach der Faser der Zukunft

Von Katja Bigalke

Echtzeit-Reporterin Katja Bigalke hat ein Labor besucht, in dem mit Kombucha Pilzen an der Faser der Zukunft geforscht wird. (Deutschlandradio / Katja Bigalke)

Raus aus dem Kartoffelsack! Fat Acceptance und Fashion für Dicke

Gespräch mit Julia Chevally, Inhaberin des Curvy Concept Stores in Berlin

Stoff statt Haut – Die Rückkehr des Schlüpfers

Von Vanessa Loewel

