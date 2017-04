Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. April 2017

Berlin bremst Jazz-Musiker Till Brönner aus Linker Kultursenator lehnt "House of Jazz" im Herzen der Hauptstadt ab Das von Till Brönner geplante "House of Jazz" in Berlin könnte an Klaus Lederer, dem Kultursenator der Hauptstadt, scheitern. Wie der Linken-Politiker der Nachrichtenagentur dpa sagte, will er sich beim Bund für eine Umwidmung der bereits bewilligten Mittel einsetzen. Statt einer Spielstätte für Jazz-Musiker will Lederer ein "Haus für die Basiskultur" aufbauen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte 12,5 Millionen Euro ausdrücklich für Brönners Konzept bewilligt. "Dieses Angebot nehmen wir so nicht an", sagte Lederer. Die Stadt bräuchte "nicht nur Leuchttürme, wir brauchen vor allem Arbeits- und Produktionsräume für Musiker der freien Szene." Brönner hatte in Absprache mit dem früheren Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) die Alte Münze in der Nähe der Roten Rathauses zu einer zentralen Spielstätte für den Jazz ausbauen wollen. "Natürlich freuen wir uns, wenn der Bund uns bei der Entwicklung kultureller Areale unter die Arme greift", so Lederer. "Aber wir lassen uns keine Vorschriften machen, wo und wie wir diese Areale entwickeln sollen." Das historische Gebäude solle Arbeitsmöglichkeiten für Kulturschaffende bieten, die sonst durch die steigenden Mieten in Berlin vertrieben würden.

Uwe Johnson Werkausgabe erscheint Mit Uwe Johnson bekommt erstmals Autor des 20. Jahrhunderts eine Akademieausgabe In Rostock ist das erste Buch der 43-bändigen Werkausgabe des Schriftstellers Uwe Johnson vorgestellt worden. Die gesamte Reihe solle in den kommenden rund 20 Jahren unter dem Namen "Rostocker Ausgabe" veröffentlicht werden, sagte der Inhaber der Uwe-Johnson-Stiftungsprofessor an der Universität Rostock, Holger Helbig. Inhalt des ersten Buches ist Johnsons Erstling aus dem Jahr 1959, "Mutmassungen über Jacob". Die Werkausgabe ist ein Vorhaben der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), die solche Ausgaben für Schriftsteller von nationalem Interesse editiert. Akademieausgaben gebe es etwa von Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Arthur Schnitzler. Johnson (1934-1984) sei der erste im 20. Jahrhundert geborene Autor, der eine Akademieausgabe bekomme, so Helbig.

Kultusminister-Chefin: Mobbing Zeichen für Verrohung PISA-Report beschreibt fast jedes sechste Schulkind als Opfer von Mobbing Die hohe Zahl von Mobbing-Opfern an deutschen Schulen bereitet den Bildungsministern der Bundesländer Sorge. "Mobbing und ein zunehmend verrohender Umgang in der Gesellschaft und im Internet zeigen, dass die klassischen Kompetenzen - wie die Fähigkeit, werteorientiert und reflektiert zu handeln, Konflikte zu lösen und mit anderen Menschen konstruktiv und sozial zusammenzuleben - heute aktueller denn je sind", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann, in einer Reaktion auf den OECD-Report zum Wohlbefinden der Schüler. Daher werde Demokratiebildung immer wichtiger, fügte die CDU-Politikerin aus Baden-Württemberg hinzu. In Deutschland wird nach einer neuen PISA-Studie fast jeder sechste 15-Jährige oft Opfer von teils massivem Mobbing an seiner Schule. Linke-Chef Bernd Riexinger erklärte, die hohe Prozentzahl von Mobbing-Opfern an den Schulen zeige "eine riskante gesellschaftliche Entwicklung: Zusammengehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftssinn weichen zunehmend einem Klima sozialer Kälte und Verrohung."

US-Künstler Bill Viola unterstützt Hamburger Schulen Schüler inszenieren ihre Schulräume, Künstler präsentieren deren Arbeiten Der US-amerikanische Medienkünstler Bill Viola unterstützt neun Hamburger Schulen bei der Neugestaltung ihrer Räume. Rund 300 Schüler werden sich an einem eigens entwickelten "Bill Viola-Laboratorium" beteiligen, das an den Schulen mit Unterstützung von Künstlern der Deichtorhallen eingesetzt wird, wie das Erzbistum Hamburg mitteilte. Bill Viola selbst will die Ergebnisse der Schulen am 1. Juni in einer Fotoausstellung vor den Deichtorhallen präsentieren. Beteiligt sind sieben katholische Schulen und zwei evangelische Bugenhagenschulen. Zu den Teilnehmern des Kulturprojekts zählen auch Flüchtlingskinder aus der Erstaufnahmeeinrichtung Grellkamp. Bis zum 18. Mai werden die Erst- bis Elftklässler mit unterschiedlichen Materialien ihre Klassenräume und Schulhöfe als ganz persönliche, sakrale Räume inszenieren.

Forscher präsentieren 40.000 Jahre altes Flötenfragment Flötenfragment aus Gänsegeierknochen in Schwäbischer Alb gefunden Ein 40.000 Jahre altes Teil einer Knochenflöte haben Wissenschaftler der Universität Tübingen der Öffentlichkeit präsentiert. Das Fragment aus einem Gänsegeierknochen ist 42 Millimeter lang und misst im Durchmesser neun Millimeter, teilte die Universität mit. Die Flöte gehöre zu den ältesten Musikinstrumenten weltweit, sagte Professor Nicholas Conard bei der Vorstellung. Fundort ist die Vogelerdhöhle im Lonetal im Kreis Heidenheim. Zwei Ansätze von Grifflöchern sowie die Überarbeitung der Oberfläche zeigen den Angaben zufolge, dass es sich tatsächlich um eine Flöte handelt. Sie wurde 2015 bei Sortierarbeiten im Sediment entdeckt. Im Juli entscheidet die UNESCO, ob sechs Höhlenfundstellen in den Tälern der Ach und der Lone (Schwäbische Alb) in die Welterbeliste aufgenommen werden. Dort wurden die frühesten Belege für figürliche Kunst und Musikinstrumente weltweit gefunden.