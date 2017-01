Kulturnachrichten

Dienstag, 31. Januar 2017

Ben Affleck wird doch nicht "Batman"-Regisseur Hauptrolle und Regie seien zu viel US-Filmemacher Ben Affleck wird nun doch nicht bei einem weiteren "Batman"-Film Regie führen. Regisseur zu sein und die Hauptrolle zu übernehmen - das sei zu viel, gab Affleck in einem gemeinsamen Statement mit der Produktionsfirma Warner Bros. bekannt, aus dem mehrere US-Medien zitieren. Das Filmstudio betonte, es wolle weiterhin mit Affleck zusammenarbeiten und suche jetzt nach einem Regisseur für das Projekt. Im vergangenen Jahr war der 44-jährige Oscar-Preisträger zum ersten Mal als Batman in dem Comicabenteuer "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Auch in "Justice League" spielt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm - dieser Film soll im November in die Kinos kommen.

Julia Jentsch und Olafur Eliasson in Berlinale-Jury Juryvorsitzender ist Paul Verhoeven Die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch ("24 Wochen", "Sophie Scholl - Die letzten Tage") ist in der internationalen Jury der 67. Berlinale. Gemeinsam mit sechs weiteren Jurymitgliedern wird die 38-Jährige über die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären entscheiden. Das teilten die Berliner Filmfestspiele mit. Juryvorsitzender ist, wie von der Berlinale bereits angekündigt, der 78-jährige niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Elle", "Robocop, «Basic Instict"). In der Berlinale-Jury sitzen auch der isländische Künstler Olafur Eliasson, US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal ("White House Down") und der mexikanische Schauspieler und Regisseur Diego Luna ("Frida"). Ebenfalls in dem siebenköpfigen Gremium: Die tunesische Filmproduzentin Dora Bouchoucha Fourati ("Hedis Hochzeit") und der chinesische Regisseur und Drehbuchautor Wang Quan'an, der 2007 mit "Tuyas Ehe" den Goldenen Bären gewann.

Pedro Almodóvar wird Jury-Präsident in Cannes Erstmals Spanier an der Spitze des Filmfestivals in Südfrankreich Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar wird die Jury beim diesjährigen Filmfestival von Cannes leiten. Das gaben die Organisatoren des am 17. Mai beginnenden Festivals bekannt. Der 67-Jährige, der mit Filmen wie "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs", "Alles über meine Mutter" und "Sprich mit ihr" bekannt wurde, ist der erste Spanier, der die Jury der renommierten Filmfestspiele im südfranzösischen Cannes leitet. Almodóvar erklärte, er fühle sich "dankbar, geehrt und ein bisschen überwältigt". Als Jury-Präsident folgt Almodóvar auf den australischen "Mad Max"-Regisseur George Miller, der die Cannes-Jury im vergangenen Jahr leitete. In den Jahren zuvor hatten unter anderem die Brüder Joel und Ethan Coen, Steven Spielberg, Robert de Niro, Tim Burton, Isabelle Huppert und Sean Penn die Jury geleitet.

"Fake News" ist Anglizismus des Jahres Auch "Darknet" und "Hate Speech" wurden ausgezeichnet Der Begriff "Fake News" ist zum Anglizismus des Jahres 2016 gekürt worden. Die weiteren Plätze belegten "Darknet" und "Hate Speech", wie die Jury um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch am mitteilte. Zwar seien bewusste Falschmeldungen in Zeitungen im Englischen bereits Ende des 19. Jahrhunderts gelegentlich als "Fake News" bezeichnet worden. Allgemein durchgesetzt habe sich die Wendung aber erst seit November 2016 und dem Erfolg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen. Die Initiative kürt seit 2010 den "Anglizismus des Jahres" für den positiven Beitrag des Englischen zum deutschen Wortschatz.

Dieter Kosslick stellt "Berlinale"-Programm vor Wie immer viel Prominenz bei der 67. Auflage des Berliner Filmfestivals Neun Tage vor dem Beginn der Berliner Filmfestspiele stellt Festivalleiter Dieter Kosslick heute das diesjährige Programm vor. Mit Spannung wird die Liste prominenter Gäste erwartet, die Kosslick gegenüber dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz bekanntgegen wird. Aller Voraussicht nach dürfen sich die Filmfans auf Stars wie Robert Pattinson, Hugh Jackman, Richard Gere, Catherine Deneuve, Sienna Miller und Geoffrey Rush freuen. Die 67. Ausgabe des Festivals findet vom 9. bis zum 19. Februar statt - dabei werden rund 400 Filme aus aller Welt zu sehen sein. Im Wettbewerb konkurrieren diesmal 18 Filme um den Goldenen und den Silbernen Bären, darunter auch die neuen Werke von Volker Schlöndorff, Andres Veiel und Thomas Arslan. Jurypräsident ist in diesem Jahr der niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Elle", "Baic Instinct"). Eröffnet wird die Berlinale mit "Django", einem Film über den von den Nazis verfolgten Gitarristen Django Reinhardt.

Oscars: Weniger nominierte Frauen hinter den Kulissen Ihr Anteil beträgt knapp 20 Prozent Die Zahl der Oscar-Nominierungen für weibliche Filmschaffende ist laut einem Bericht der Frauenorganisation Women's Media Center gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen. In den Kategorien abzüglich der Schauspielklassen seien 152 Männer und 37 Frauen nominiert worden, was einem Frauenanteil von knapp 20 Prozent entspreche, teilte die Organisation am Montag mit. Das seien zwei Prozentpunkte weniger als 2016. Die von Schauspielerin Jane Fonda und anderen im Jahr 2005 gegründete Gruppe bemängelte vor allem, dass Frauen in den Hauptkategorien unterrepräsentiert seien. So sei keine Regisseurin und nur eine Drehbuchautorin nominiert worden. In dem von der Film-Bloggerin Sasha Stone verfassten Bericht wurden aber auch einige wichtige Errungenschaften hervorgehoben. Mica "Micachu" Levi sei die erste Komponistin, die im Rennen um die beste Filmmusik sei. Joi McMillon sei die erste schwarze Frau, die eine Nominierung für den besten Filmschnitt eingeheimst habe. Als ein Grund für die niedrige Zahl weiblicher Nominierter wurde angegeben, dass bei den 250 einnahmensstärksten US-Filmen nur 17 Prozent der Beteiligten hinter den Kulissen Frauen waren.

Prozess um spektakulären Kunstraub in Paris begonnen Fünf Meisterwerke seit Diebstahl im Mai 2010 verschollen Fast sieben Jahre nach einem spektakulären Kunstraub im Pariser Museum für Moderne Kunst hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter und zwei Hehler begonnen. Wegen des Diebstahls von fünf Gemälden von Picasso, Matisse, Modigliani, Braque und Léger muss sich der bekannte Kunstdieb Vjéran Tomic vor dem Pariser Strafgericht verantworten. Der 49-Jährige hat bereits gestanden, die bis heute verschollenen Werke mit einem Gesamtwert von mindestens 100 Millionen Euro gestohlen zu haben. Den beiden Hehlern drohen bis zu zehn Jahre Haft, dem Kunstdieb sogar doppelt so viele. Der als "Spinnenmann" bekannte Tomic hat zahlreiche Vorstrafen. Der Einbruch im Mai 2010 hatte für Schlagzeilen gesorgt. Tomic brach nachts durch ein Fenster in das Pariser Museum für Moderne Kunst ein und entwendete die fünf Meisterwerke. Der Einbruch legte eklatante Sicherheitsmängel in dem Museum offen.

"Vater von Pac-Man" gestorben Masaya Nakamura wurde 91 Jahre alt Der Gründer der Firma Namco, die das legendäre Videospiel "Pac-Man" auf den Markt brachte, ist tot. Der japanische Unternehmer Masaya Nakamura sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte die Firma mit. Demnach starb Nakamura bereits am 22. Januar. Die Todesursache wurde auf Wunsch der Familie nicht genannt. Nakamura hatte 1955 die Firma gegründet, die später in Namco umbenannt wurde und 2005 mit der japanischen Spielefirma Bandai fusionierte. Ursprünglich hatte das Unternehmen Spielautomaten und elektronische Spielgeräte für Freizeitparks entwickelt, später kamen Videospiele hinzu. Nakamura gilt als "Vater von Pac-Man": In seiner Firma Namco entwickelte der Spieledesigner Toru Iwatani 1980 die Figur "Pac-Man" für Videospiele und Spielautomaten. Die kreisrunde gelbe Figur mit dem herausgeschnittenen Dreieck, das zuschnappt und alles frisst, was im Weg liegt, wurde ein riesiger weltweiter Erfolg.

Kulturrat: US-Einreisestopp behindert Kulturaustausch Bundesregierung solle das "unselige Treiben" mit allen diplomatischen Mitteln beenden Der Deutsche Kulturrat hat den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern scharf kritisiert. Das Dekret trete die gemeinsamen Werte mit Füßen, erklärte Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Kulturrats, in Berlin. "Der internationale Kulturaustausch wird durch diese Maßnahme massiv behindert", so Zimmermann. Er rief die Bundesregierung auf, das "unselige Treiben" mit allen diplomatischen Mitteln zu beenden. Es reiche nicht aus, das Einreiseverbot nur zu bedauern. Die Regelung gilt für Bürger aus Sudan, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen, Irak und Iran. Auch Künstler, die neben der deutschen Staatsangehörigkeit einen Pass aus diesen Ländern haben, dürfen vorerst nicht mehr in die USA einreisen. Betroffen sind laut Kulturrat etwa die Schriftsteller Said und Navid Kermani, die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und der bildende Künstler Kani Alavi.