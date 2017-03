Kulturnachrichten

Mittwoch, 8. März 2017

Bekanntgabe der Grimme-Preise Am Vormittag werden in Essen die Gewinner der diesjährigen Grimme-Preise bekanntgegeben Für den Medien- und Fernsehpreis sind in diesem Jahr 81 Produktionen und Einzelleistungen nominiert - laut Wettbewerbskommission so viele wie noch nie in der Geschichte des Grimme-Preises. Die undotierten Auszeichnungen würdigen in den Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information & Kultur sowie Kinder & Jugend vorbildliche Medienproduktionen und Fernsehbeiträge. Vergeben werden die Preise bei einer Gala Ende März in Marl.

Beglau und Noethen mit Hörbuchpreis ausgezeichnet Der Deutsche Hörbuchpreis ist am Abend in Köln verliehen worden Als beste Interpreten wurden in diesem Jahr die Schauspieler Bibiana Beglau und Ulrich Noethen ausgezeichnet. Der Preis für das beste Hörspiel ging an «Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969» nach dem Roman von Frank Witzel. In der Kategorie «Bestes Sachhörbuch» wurde Hans Sarkowicz für «Geheime Sender. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler» geehrt. Insgesamt wurde der Deutsche Hörbuchpreis in sechs Kategorien verliehen. Bei der Gala im Kölner WDR-Funkhaus am Abend eröffnete zugleich das Kölner Literaturfestival Lit.Cologne. Mit dem 2003 vom WDR ins Leben gerufenen Deutschen Hörbuchpreis werden herausragende deutschsprachige Hörbuchproduktionen ausgezeichnet. Der Preis ist pro Kategorie mit 3.333 Euro dotiert.

Bürgerpreis der Zeitungen für Navid Kermani Jury aus Chefredakteuren würdigt Engagement für Toleranz Der Schriftsteller und Essayist Navid Kermani bekommt den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen. Die Jury aus 259 Chefredakteuren im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat ihn zum "Bürger des Jahres" gewählt und würdigt damit sein Engagement für Toleranz und eine zivile Gesellschaft. Kermani werbe als Schriftsteller, Essayist und Redner leidenschaftlich für die Wahrung und Verteidigung zwischenmenschlicher Standards. Die Laudatio auf den Preisträger hält der Soziologe und Autor Wolf Lepenies. Der BDZV verleiht den Bürgerpreis bereits seit 2010 für "herausragendes bürgerschaftliches Engagement". Er ist mit 20 000 Euro dotiert.

Lange vergessene Liszt-Oper restauriert Wissenschaftler entdeckte unbekanntes Werk Es ist eine kleine Sensation: Ein Wissenschaftler der Universität Cambridge hat eine Oper des ungarischen Komponisten Franz Liszt restauriert. Dabei war nur ein Akt aus dem Werk erhalten. Und es gab ein zweites Problem: Liszt hatte eine äußerst unleserliche Handschrift. "Die Musik ist eine atemberaubende Mischung aus Lyrik im italienisierenden Stil und harmonischer Innovation", sagte der Wissenschaftler David Trippett. Er hatte die Oper namens "Sardanapale" in einem Weimarer Archiv entdeckt und mehr als zwei Jahre lang restauriert. Liszt war ein sehr produktiver Komponist, doch seine Anhänger kannten ihn vor allem für seine Klavierstücke. Bis die "Sardanapale" wiederentdeckt wurde, war nur seine französische Oper "Don Sanche oder Das Schloss der Liebe" bekannt.