Becketts "Glückliche Tage" im Deutschen Theater Glück ist gar nicht so einfach zu haben

Christian Schwochow im Gespräch mit Dieter Kassel

Sieht auf diesem Foto zufrieden und glücklich aus: Regisseur Christian Schwochow (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Am 22. April feiert das Stück "Glückliche Tage" von Samuel Beckett Premiere im Deutschen Theater in Berlin. Für den Regisseur Christian Schwochow geht es in dem berühmten Drama nicht so sehr um Glück, sondern um Zweckoptimismus. Dem gefühlten Glücksdruck begegnet er mit bewusster Verweigerung - vielleicht der Grund, warum er momentan glücklich und zufrieden ist.

Im dem Drama "Glückliche Tage" von Samuel Beckett befindet sich die Hauptdarstellerin in einer äußert unglücklichen Situation: Sie steckt nämlich in einem Erdhügel fest, hat im eigentlichen Sinne keinen Spielraum und tröstet sich fortan über das Gefangensein und ihre ausweglose Lage hinweg.

Für den Regisseur Christian Schwochow geht es deswegen in dem berühmten Stück vor allem um Zweckoptimismus, wie er im Deutschlandradio Kultur sagte - es sei kein Stück über das Glück. Seine Interpretation - Premiere am 22. April im Deutschen Theater in Berlin - spiegelt deswegen auch eher Becketts pessimistische Weltsicht, die dieser Anfang der 60er Jahre gehabt habe.

Schlechtes Gewissen, wenn man glücklich ist

Auch in unserer Zeit ist Glück für Schwochow gar nicht so einfach zu haben. Die Welt werde immer komplexer und überfordere viele Menschen zunehmend - deswegen ziehe man sich zurück, um dann "mit den ganz kleinen Dingen ein Glück zu versuchen", betonte er.

Wer kein Glück hat, braucht vielleicht asiatische Glückskatzen (picture-alliance/ ZB)

Für sich selbst hat Schwochow eine Antwort auf den gefühlten Zwang zum Glück gefunden. Er versuche im Alltag, sich nicht ständig unter Druck zu setzen, glücklich sein zu müssen, sagte er. Es gehe ihm "wie vielen anderen auch": Er finde sein Glück vor allem im Privaten, sagte Schwochow. Wobei er auch glücklich mit Beruf und Arbeit sei. Doch das nach außen zu kommunizieren, ist für den Regisseur zuweilen schwierig:

"Man hat heutzutage fast ein schlechtes Gewissen, wenn man glücklich ist."

Nach dem "Glücksatlas" der Deutschen Post vom vergangenen Jahr sind die Deutschen so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Das Glück ist allerdings regional sehr unterschiedlich verteilt. Besonders glückliche Deutsche leben demnach in Schleswig-Holstein, Franken, Niedersachsen und Baden – die Ostdeutschen sind hingegen unglücklicher als 2015. Bei der Lebenszufriedenheit finden sich alle neuen Bundesländer auf den hinteren Rängen. Gemessen auf einer Skala von 0 bis 10 liegt das gesamtdeutsche Glücksniveau im Schnitt bei 7,11 Punkten. Verantwortlich für die gute Stimmung machen die Studien-Autoren unter anderem die gute Beschäftigungslage und den nachhaltigen Anstieg der Reallöhne. Aber auch Parameter wie Gesundheit und die Einbindung in Gemeinschaften gehen in die jährliche Untersuchung ein. Dabei sind die Ergebnisse wenig überraschend: Gesunde Menschen sind glücklicher als kranke, in Partnerschaft lebende Menschen zufriedener als Alleinstehende. Interessanter ist da schon, dass Menschen offenbar umso zufriedener sind, je mehr sie mit kultureller Offenheit und Toleranz durchs Leben gehen. (ahe)