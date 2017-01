BAX singt Hildegard Knef So männlich klingen die Chansons

Sebastian Stert im Gespräch mit Vivian Perkovic

Stefan Stert - alias BAX - hat ein Cover-Album mit Hildegard Knef-Liedern produziert. (Deutschlandradio)

Wenn schon ein neues Album mit Knef-Chansons, dann dieses: Sebastian Stert alias BAX hat es veröffentlicht. Unter dem Titel "Zimmer bei Nacht" sind dem Berliner Schauspieler und Jazzsänger eigenwillige Knef-Cover gelungen - die überraschend maskulin klingen.

Sebastian Stert wollte Jazzsongs in deutscher Sprache singen und ist bei seiner Suche in den USA dann doch auf Hildegard Knef gestoßen. Er hat nach seiner Recherche-Reise in den USA beschlossen, jazzige Songs in deutscher Sprache zu singen und hat mit ausgesuchten Knef-Liedern ein Cover-Album produziert.

Songs nicht nach Bekanntheit ausgesucht

Bekannte Lieder wie "Für mich soll's rote Rosen regnen" sind nicht auf dem Album belandet. Sänger Stert hat Lieder nicht nach ihrer Bekanntheit ausgesucht - er hat vielmehr darauf geachtet, wie gut die Texte zu unserer Gegenwart passen. Das Album "Zimmer bei Nacht" ist von dem Jazz-Pianisten Wolfgang Köhler arrangiert worden - was den Knef-Liedern eine ganz neue Würze gibt. Im Interview mit Deutschlandradio erklärt Sebastian Stert alias BAX, wie Hildegard Knef in seinem Leben vorgekommen ist.

(oma)