Von Ruben Kalus

Es ist unmöglich, den Bassisten Tim Lefebvre in eine musikalische Schublade zu stecken. Sein musikalisches Klangspektrum erstreckt sich von Jazz und Funk über Rock und Blues bis hin zu Elektronika und Drum'n'Bass. Derzeit ist er mit der Tedeschi Trucks Band auf Tour.

Tim Lefebvre ist ein gleichermaßen gefragter Studio- wie Live-Musiker und spielte bereits mit großen Namen verschiedenster Genres wie David Bowie, Sting, Elvis Costello, Mark Guiliana, Till Brönner und Wayne Krantz zusammen.

Looking forward to banging out the rad jams with this guy in EUROPE. @DerekAndSusan. Dates and cities at https://t.co/8IOzAm6gMD pic.twitter.com/t7IQFVur6y