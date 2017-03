Barbara Sichtermann "Mein Blick auf 1968 bleibt positiv"

Moderation: Ulrike Timm

Barbara Sichtermann hat schon über fast alles geschrieben (Foto: Simon Brückner)

Sie ist Bürgerstochter und Feministin, Mutter dreier Kinder und war in den 80er Jahren Deutschlands bekannteste Fernsehkritikerin: Barbara Sichtermann. Die vielseitige Publizistin hat mehr als dreißig Bücher verfasst - und immer eine pointierte Meinung.

Barbara Sichtermann ist Fernsehkritikerin, eine überaus vielseitige Publizistin. Sie schreibt seit vielen Jahren für "Emma" und die "Zeit" und hat mehr als dreißig Bücher verfasst: über Neugeborene, die Klassiker der erotischen Literatur, Herrscherinnen, die nicht vergessen werden sollen, über Barbie oder Frauen und das Fernsehen.

In ihrem aktuellen Buch "Das ist unser Haus. Eine Geschichte der Hausbesetzung" setzt sie sich, gemeinsam mit ihrem Bruder Kai, mit der Geschichte der Hausbesetzer auseinander. Rückblickend sagt sie: "Mein Blick auf 1968 bleibt positiv."

Ob Feministinnen negativ gesehen werden, was die Jahreszahl 1968 für sie noch bedeutet, warum sie nicht Schauspielerin geworden und weshalb eine Adoption in Deutschlands so schwierig ist - darüber unterhält sich Ulrike Timm mit ihr in unserer Sendung "Im Gespräch" am 16.03.2017 um 9.07 Uhr.