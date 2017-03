Kulturnachrichten

Sonntag, 12. März 2017

Ballett-Star John Neumeier mit Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet Ehrung gilt auch dem sozialen Engagement des Choreographen Ballet-Choreograph John Neumeier ist in Stuttgart mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet worden. Der 78-Jährige werde nicht nur für sein künstlerisches Wirken, sondern auch für sein soziales Engagement geehrt, erklärte die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft mit Sitz in Tübingen. Aus ihrer Sicht hat der Intendant des Hamburger Balletts wie kaum ein anderer die Kunst zum Botschafter des Menschlichen gemacht und gescheiterten Menschen in seinen Choreographien eine große innere Würde verliehen. Der gebürtige US-Amerikaner Neumeier war von 1963 bis 1969 unter John Cranko als Tänzer, Solist und Choreograph am Stuttgarter Ballett. "Seine kreative Sensibilität erfühlt auch die tiefsten, oft verborgenen und gesellschaftlich unterdrückten Regungen im Menschen und verleiht ihnen körperlichen Ausdruck", erklärte die Gesellschaft. "Auf diese Weise wohnt dem Tanz und der Bewegung eine verändernde Kraft inne, die nach Erich Fromm jede produktive Kunst kennzeichnet."

Kurt-Weill-Fest endet mit Abschied des Intendanten Michael Kaufmann hatte das Festival seit 2009 verantwortet Das 25. Kurt-Weill-Fest geht mit einer Aufführung des Musicals "Braver Soldat Johnny" zu Ende. Das MDR-Sinfonieorchester spielt es im Theater Dessau im Abschlusskonzert unter der Leitung von Chefdirigent Kristjan Järvi. Als Sprecher und Regisseur ist zudem Schauspieler Bernhard Bettermann aus der ARD-Dauerbrennerserie "In aller Freundschaft" dabei, wie die Veranstalter mitteilten. Mit der diesjährigen Auflage des zweiwöchigen Festivals endet auch die Zeit von Michael Kaufmann als Intendant. Er hatte das Festival seit 2009 verantwortet. Kaufmann wird im Anschluss an das Konzert im Theaterfoyer verabschiedet. Das Festival im kommenden Jahr soll von einem vierköpfigen Interimsteam verantwortet werden. An dessen Spitze wird der Berliner Kulturmanager Gerhard Kämpfe stehen, der in der Hauptstadt die Konzertreihe "Classic Open Air" auf dem Gendarmenmarkt veranstaltet. An seiner Seite werden den Angaben zufolge Markus L. Frank, Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters, der Literatur- und Kunsthistoriker Jürgen Schebera, und Johannes Weigand, Intendant des Anhaltischen Theaters, sein.

Klassiknachwuchs in Leipzig gekürt Gewinner sind Oboist Juri Schmahl, Hornist Tillmann Höfs und Komponist Steven Heelein Oboist Juri Schmahl, Hornist Tillmann Höfs und Komponist Steven Heelein sind die Gewinner des 43. Deutschen Musikwettbewerbs. Sie wurden beim Abschlusskonzert im Leipziger Gewandhaus gekürt, wie der Deutsche Musikrat mitteilte. Zum Programm gehörte die Uraufführung von Heeleins Werk "Syrix" durch einige Ausgezeichnete und die Staatskapelle Halle. 14 Solisten und drei Ensembles erhalten Stipendien, werden in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen und durch Vermittlung von bis zu 40 Konzerten pro Jahr und die Produktion einer Debüt-CD gefördert. Die 36-köpfige Jury leitete der Professor für Kammermusik an der Musikhochschule in Hannover und Violinist im Kuss-Quartett, Oliver Wille. Sie vergab auch den mit 2500 Euro dotierten Preis des Deutschlandfunks an Jungkomponist Elias Jurgschat.

Sledge-Schwester Joni gestorben Soul-Musikerin wurde 60 Jahre alt Mit "We are Family" feierte die Geschwister-Gruppe Sister Sledge einen ihrer größten Hits. Joni war die zweitälteste der vier Schwestern, sie starb nach Angaben der Familie am Freitag in Phoenix. Die Mitteilung auf Facebook lautete: "Unsere Familie ist von Benommenheit erfasst worden". Sister Sledge eroberten in den 70er Jahren als Soul- und Funkgruppe erstmals die Charts in den USA und Europa.